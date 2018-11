‘Alan X el mundo’, un intento de estafa en Cartagena y la respuesta de las autoridades

Un nuevo caso de abuso a turistas se dio a conocer en Cartagena. El protagonista es Alan Estrada, más conocido como ‘Alan X el Mundo’, autor de uno de los videoblogs de viajes hispano más famoso de la red.

En un video publicado por el youtuber, el pasado 23 de noviembre, contó que durante su visita por Cartagena fue víctima de un cobro excesivo.

En el minuto 20 del clip afirmó que durante su recorrido por varias islas de Cartagena, el trabajador de un restaurante de Cholón le cobró unas bebidas de más.

Aunque Alan no contó cuánto fue el precio que pagó por lo que consumió, afirmó que le desagradó mucho y que si tuviera la oportunidad de volver a Cartagena no regresaría a Cholón.

“La comida me pareció extremadamente cara para lo que es. Además de que el restaurante se quiso ver un poco listo y me metió unas bebidas de más. Yo creo que eso con los borrachos funciona porque no se fijan bien en la cuenta, pero la verdad a mi eso no me gusta nada porque es prácticamente un robo. Si tuviera la oportunidad de regresar evitaría Cholón”, sostuvo el youtuber, que tiene casi 2 millones de suscriptores.