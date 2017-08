Alcaldía aún no soluciona contratación de programas de cobertura

La reunión en la que la Asociación de Colegios Privados de Cartagena esperaba obtener una respuesta sobre el pago de la matrícula contratada de este año lectivo, no se realizó, por lo que 2.600 estudiantes siguen en el aire.

“Llegamos el lunes pasado a la Alcaldía y nos dijeron que el alcalde había cambiado de Secretario de Educación y no se agendó la cita que nos pusieron cuando protestamos la semana pasada. Mantenemos nuestra posición de no recibir a los estudiantes del sector oficial si no nos resuelven esta situación, esperaremos esta semana”, comentó Nuris Taborda, presidente de la Asociación de Colegios Privados de Cartagena.

Son 40 colegios privados, pero de escasos recursos y de sectores vulnerables de la ciudad como Nelson Mandela, El Pozón y San José de los Campanos, los que atienden a los estudiantes del sector oficial desde el inicio del año escolar y que aún no han recibido el pago de la matrícula de estos.

Iván Sanes, nuevo director de Cobertura Educativa de la Secretaría de Educación, indicó que se programó una reunión para el 23 de agosto con la Asociación de Colegios Privados de Cartagena y que el problema es la disponibilidad de recursos, pero están buscando alternativas para resolver la situación.

Se estima que para la matrícula contratada se necesitan alrededor de 4.680 millones de pesos, pues cada estudiante le cuesta al Distrito 1 millón 800 mil pesos.

El programa de extraedad, que es operado por una fundación en sectores vulnerables como Villas de Aranjuez, Flor del Campo y Ciudad del Bicentenario, tampoco se ha contratado. En este se atienden a los niños, niñas y jóvenes cuya edad no corresponde con el grado en el que están y el objetivo es nivelarlos para que terminen su vida escolar en los colegios públicos.

La Secretaría de Educación anunció, el mes pasado, que tenían disponibles 2.500 millones de pesos para este último programa y que comenzaría a operar este mes, pero al respecto, este despacho ni la Alcaldía, se han vuelto a pronunciar