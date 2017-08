Alcaldía busca 12 mil nuevos predios que no están en su base catastral

Con un barrido que busca incluir 12 mil nuevos predios a la base catastral del Distrito de Cartagena, y que le permitirían recaudar entre 25 mil y 30 mil millones de pesos por este concepto a partir de 2018, la Secretaría de Hacienda de la actual administración iniciará un segundo componente del Programa “Cartagena Crece”.

Napoleón de la Rosa, Secretario de Hacienda del Distrito, anotó sobre este particular que así como uno de los fuertes pilares de esta estrategia es la generación de ingresos para combatir la pobreza a través del otorgamiento de microcrédito, y para lo cual ya se firmó un convenio con Bancoldex; se tiene lista una segunda línea en este programa, la cual consistente en incluir alrededor de 12 mil predios en la base catastral del Distrito y que hoy no están pagando Impuesto Predial por algunas razones: por ser edificaciones nuevas, los que históricamente no han sido incluidos por razones que se desconocen, y porque de pronto la edificación hoy es una casa y en poco tiempo se convirtió en un edificio que conllevan a más predios que declarar.

En una primera etapa que arranca la próxima semana, y que se extenderá hasta el mes de diciembre próximo, se desarrollará un barrido por cada uno de los sectores de Cartagena liderado por la Secretaría de Hacienda Distrital, con el acompañamiento del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entidad que hoy maneja las referencias catastrales.

Este programa incluye visitas que van desde el estrato 1 al 6 con personal capacitado, con lo cual se espera que antes que culmine el presente año 2017 puedan ser incluidos estos 12 mil nuevos predios a la base catastral. Luego de esto, tan sólo quedaría faltando seis mil nuevos predios más que serían incluidos el próximo año.



Estimaciones

El Distrito calcula que sólo en facturación – especialmente para enero próximo –, estos predios representen entre $25 y 30 mil millones de pesos más para las arcas. Se estima además, que con la tasa de recaudo que regularmente oscila entre 50 y 60% se estarían recaudando entre 15 y 25 mil millones de pesos.

Con este ejercicio se espera dejar montada al Distrito de Cartagena una base catastral de predios, a la cual estarán relacionando el 90 y el 95% de los predios existentes en Cartagena ya listos para recaudo, e incluidos en el sistema de Información Tributaria alimentada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

“Esto es catalogado como uno de los primeros ejercicios que se hacen como ciudad para que en el mediano plazo el Distrito tengo su propio catastro”, anotó Napoleón de La Rosa.

Camino a la autonomía

Según el Secretario de Hacienda, a partir de este barrido, se estaría completando una base propia, con lo cual se evitaría esperar hasta que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi envíe su información cada año con las respectivas limitaciones organizativas que retrasan los cobros del predial.

Los plazos y fortalezas

A partir de este componente del Programa “Cartagena Crece”, entre el primero o el dos de enero próximo, cuando se saque la facturación de 2018, ya se incluiría la facturación de estos 12 mil nuevos predios, lo cual equivaldría entre 25 mil y 30 mil millones de pesos más.

Con este ejercicio se obligaría a los constructores de la ciudad para que no esperen 1 ó 2 años mientras sale el reglamento de la copropiedad o de la propiedad horizontal, sino que ya se tendrían ubicadas, no solamente las nuevas construcciones, sino las personas que se han mudado a esos nuevos edificios, que ya están cancelando administración, y así no hayan excusas para que los que estén habitados paguen. Con esta dinámica se adelantará entre un año y seis meses la organización de la base catastral.