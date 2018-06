Alcaldía estudia FET de Transcaribe y luego decidirá

Que 62 buses de Transcaribe sigan ‘guardados’ en Patio Portal y que más de la mitad de la ciudad se quede sin rutas del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), son algunas de las consecuencias que tendría no firmar el decreto para la creación del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) de Transcaribe, argumenta el gerente de Sotramac, Sebastián Nieto. Sin embargo, la alcaldesa (e) Yolanda Wong Baldiris enfatizó que este no se firmará hasta que no sea estudiado.

“Le hablé al ministro de Transporte sobre el tema, lo puse en contexto. Hasta que no lo revisemos jurídicamente, no se decide. Tenemos que revisar bien cómo es ese fondo, porque nosotros somos socios de Transcaribe operador y tenemos que garantizar, como empresa, su estabilidad”, dijo la mandataria.

Por su parte, el gerente de Sotramac insiste en que requieren del fondo de estabilización para que el sistema sea sostenible y tenga estabilidad financiera, eliminando el riesgo del sistema. (Lea aquí:62 buses del SITM y desembolso de recursos, ‘varados’ por un decreto)

“Estamos completando tres meses con estos buses, sin poderlos vincular al servicio. Queremos que la alcaldesa entienda que esto es un proyecto de ciudad que es exitoso y si no logramos convencer a las autoridades que esto es importante para la sostenibilidad del sistema, ese proceso de implementación en Transcaribe no se terminará, la mitad de la ciudad está en riesgo inminente de quedarse sin transporte masivo”, destacó Nieto.

El FET se usaría en caso de que las próximas administraciones decidan ignorar la sugerencia técnica para el aumento del pasaje y mantener el mismo precio, entonces, los recursos que estén en la fiducia que administre este fondo, se usarán para cubrir la diferencia entre las tarifas técnica y de usuario, en caso de que la segunda no alcance a cubrir los costos de operación.

La creación de este fondo no es obligatorio para el Distrito, pero la Ley 1753 del 2015, en su artículo 33, destaca que se podrán “establecer fondos de estabilización o compensación tarifaria”. Esto deberá soportarse con un estudio técnico que demuestre que el fondo de estabilización contribuye a la sostenibilidad del sistema, en términos de eficiencia económica, sostenibilidad financiera, eficacia en la prestación del servicio e impactos esperados.

A inicios de mayo, cuando se conoció sobre la urgencia de los financiadores por concretar la constitución del FET, Clemente del Valle, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), uno de los financiadores de los operadores del SITM, le contó a El Universal que independientemente de si el fondo llega a usarse o no, su constitución es un requisito para que se desembolsen nuevos recursos. “La fijación de las tarifas como funciona hoy el sistema, es algo donde puede haber mucha injerencia de alcaldía o de las situaciones políticas de la ciudad, entonces para poderle dar más tranquilidad al financiador está el fondo de estabilización… en caso de que se tome en algún momento una decisión que sea más política que técnica, de no ajustar tarifas o bajar tarifas, el sistema no entre en crisis”.

¿Opciones?

Según el gerente de Sotramac, no hay más opciones para garantizar la sostenibilidad del sistema, pues los financiadores son de la banca multilateral porque la nacional no pudo tras las experiencias de otros sistemas en el país. “Un financiamiento de esos se hace con créditos a largo plazo, nadie les garantiza a ellos que en un cambio de administración el sistema no sufra riesgos tarifarios, mientras tanto tenemos corredores importantes como El Bosque, Crisanto Luque, avenida del Consulado que están esperando el servicio”, puntualizó Nieto. Bogotá y Cali son algunas de las ciudades con fondos de estabilización creados.