Alcaldía lidera alianza para la detección del cáncer de mama

Con el propósito de unir esfuerzos para disminuir el índice de personas fallecidas a causa del cáncer de mama, la gestora social del Distrito Viviana Sánchez de Duque, lideró una jornada de capacitación y autoestima para mujeres víctimas y sobrevivientes de esta enfermedad.

“Hasta aquí llegaron 30 luchadoras de vida, con la única idea de escuchar una charla, sin embargo les manifesté que en mí tienen una amiga dispuesta acompañarlas en el proceso que afrontan. Ellas a partir de hoy están fortalecidas, se convirtieron en voceras, capaces de salir al mundo a decir que son victoriosas y que la lucha está en la detección temprana”, puntualizó Sánchez

La Gestora Social, convencida que todas las mujeres deben saber cómo practicarse el autoexamen de seno, cada cuánto asistir al especialista y cómo reconocer los signos de alarma, entre otros, invitó a las guerreras sobrevivientes, la Liga Contra el Cáncer y al Departamento Administrativo de Salud Distrital, Dadis, a unir esfuerzos para que se escuche sobre el cáncer en todos los rincones de Cartagena.

La jornada inició con la capacitación “Mitos y realidades sobre el cáncer de mama”, dictada por el médico ginecobstetra Francisco Edna, quien no solo explicó como detectar a tiempo este carcinoma, también brindó algunos consejos para saber cómo actuar frente a esta enfermedad en el caso de tener algún familiar o amigo diagnosticado. El especialista finalizó su intervención respondiendo inquietudes de las asistentes. La tarde continúo con una inyección de autoestima, en donde dos reconocidas especialistas del mundo de la belleza Karla y Brigitte Make Up, explicaron como sentirse bellas y no dejar que factores como la caída del cabello o pérdida de una mama afecte su valor personal, así mismo dictaron un tutorial para resaltar la belleza en cualquier etapa del padecimiento.

Las asistentes a la capacitación recibieron regalos donados por el Concurso Nacional de Belleza, así como turbantes y vestidos de obsequiados por reconocidas diseñadoras de la ciudad.