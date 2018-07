Los planes de desarrollo de las alcaldías locales de Cartagena van a paso lento

En Cartagena existen tres localidades: Localidad Histórica y del Caribe Norte (uno); Localidad de la Virgen y Turística (dos); Localidad Industrial y de la Bahía (tres).

Los tres alcaldes locales de la ciudad se dieron cita en el Concejo Distrital para brindar un informe de la gestión hecha en 2017 y así poder agilizar el Plan de Desarrollo Local que se debe implementar en cada localidad. En la sesión también hicieron presencia representantes de Funcicar y el contralor encargado.

A su vez, se conoció que la Contraloría Distrital adelanta un proceso de auditoria ante los informes presentados.

“No es posible entregar los informes de auditoria en estos momentos, toda vez que se encuentra en ejecución el proceso auditor de la vigencia y no se pueden hacer ningún tipo de manifestaciones hasta que no se encuentre en firme y haya sido validada la información”, manifestó Fredi Quintero, contralor (e). La auditoria que adelanta la Contraloría terminará el 3 de agosto.

Los alcaldes expusieron las principales problemáticas sobre las que han trabajado en sus localidades.

Seguridad

La Localidad 1 que abarca barrios como El Laguito, Getsemaní, La Matuna, Manga, Marbella, Pie de la Popa, San diego, Cerro de la Popa, Espinal, La Paz, Los Comuneros, Nariño, Pablo VI, Loma fresca, Palestina, Paraiso II, entre otros, presenta uno de los mayores problemas de inseguridad, a lo que su alcalde local, Carlos Mieles, manifestó que se vienen adelantando acciones para contrarrestar la problemática.

“Realizamos un diagnóstico de los delitos de mayor impacto social en nuestra localidad en el cual participaron las autoridades locales con competencias y funciones en temas relacionadas con seguridad para definir estrategias que permitan mejorar la seguridad de nuestros habitantes”, dijo.

Con este diagnóstico, se conoce por ejemplo, que en el barrio Petares el mayor problema son las peleas entre pandillas, mientras que en los Calamares es el consumo y venta de drogas.

Por su parte Patricia Zapata, alcaldesa de la localidad 3, expresó que, “llevamos el mayor número de frentes de seguridad inaugurados porque nos tomamos el trabajo de ir a los barrios e incentivarlos a que hicieran sus frentes de seguridad, hacemos caravanas de seguridad, intervenciones de centros comerciales y que se cumpla el decreto de prohibición de motos a altas horas de la noche”.

Salud

Con respecto a la red hospitalaria, este fue el informe presentado:

En la Localidad 1 los 19 centros de salud que hay son de primer nivel de atención, clasificados en UPA y CAP.

En la localidad 2 existen 17 centros de salud de los cuales 11 son de primer nivel y 6 son de segundo nivel.

La Localidad 3, tiene aproximadamente 148 barrios y 75 sectores, que son atendidos en 3 UPA, 4 CAP y 1 hospital local.

Otras problemáticas

Los alcaldes locales también pusieron en consideración la problemática de la ocupación del espacio público y los basureros satélites.

Con respecto a las denuncias de la Dimar sobre un grupo que se estaría apropiando de espacios públicos, el alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte manifestó que desconoce que exista un tipo de organización de personas privadas o particulares que tengan esa actividad en la ciudad.

"Sabemos que es una problemática que se ha ido incrementado con el desplazamiento forzado de venezolanos hacía la ciudad. tengo una agenda de recuperación de espacios con respecto a las competencias que tienen los alcaldes en las zonas de baja mar, está agendado con días y horas de las intervenciones que haré sobre el territorio de la localidad”, dijo Mieles.

Planes de Desarrollo Local

El Plan de Desarrollo Local es una herramienta que se trabaja desde cada alcaldía local para impulsar el desarrollo social de las comunidades según sus necesidades, sin embargo, algunos no se han ejecutado a cabalidad.

"Cuando me posicioné como alcalde local me di en la tarea de tomar el Plan de Desarrollo y mirar cada uno de las metas y fortalecer las que no tenían avances, fue un ejercicio que hice con mi equipo jurídico", dijo Carlos Mieles, alcalde de la Localidad 1.

Por su parte, Gregorio Rico, alcalde de la Localidad Virgen y Turística, dijo que, "el saneamiento es uno de los temas más importantes en el Plan de Desarrollo de la Localidad 2, tenemos ya casi todo para ejecución el tema de alcantarillado de Tierra Baja y está el tema de saneamiento básico".

Rico también manifestó que el presupuesto de la Localidad 2 ha disminuido, ya que este año les asignaron solo $7 mil millones representando una baja del 50% mientras que las necesidades están por encima del 300% por lo que será difícil cumplir con todo lo que está en el Plan de Desarrollo Local.

Para Efrén Herrera, presidente del Consejo Local de Planeación, estos espacios “tienen muchas debilidades” y no han podido ejercer el control político como debe ser.

“Estamos solicitando apoyo técnico para el funcionamiento del Consejo Local de Planeación, porque hemos encontrado las puertas cerradas, sin embargo, con nuestros esfuerzos hemos hecho lo que nos corresponde para hacer evaluación y control al cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Local, de las 79 metas de los subprogramas hay 18 que están en 0%”, afirmó Herrera.

Observaciones de Funcicar

Un estudio presentado por Funcicar, a través del Observatorio a la Transparencia en la Contratación Estatal, alertó sobre irregularidades que se presentaron en la contratación de las alcaldías locales en 2017, como por ejemplo, que el 88% de los contratos se celebraron a "dedo". Dentro de las contrataciones hechas "a dedo", están las entregadas a la Empresa de Desarrollo Urbano, Edurbe, por un monto de $8 mil 840 millones.

Durante el 2017, fueron celebrados 126 contratos, que en su mayoría fueron Órdenes de Prestación de Servicios, OPS, por un monto de más de $24 mil millones de pesos.

“Es necesario fortalecer la planeación de los procesos contractuales, vemos que de manera reiterativa tienen debilidades en la planeación, encontramos pliegos que carecen de diseños, planos, especificaciones técnicas y son elementos determinantes en la calidad de las obras”, dijo Alejandra López, representante del Observatorio a la Transparencia en la Contratación Estatal.

“Hacemos un llamado con el exceso de contratación directa, sabemos que esta es una modalidad permitida por la ley, pero debe ser la excepción y no la regla general en la dinámica contractual del Distrito, un 88 % de contratación directa es un abuso que pone en riesgo no solo la pluralidad de oferente sino la calidad de las obras”, puntualizó López.