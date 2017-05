Alerta con los delincuentes amables y bien vestidos

La Policía Metropolitana, a través de la Sijín, anda tras la pista de dos sujetos que recurriendo a ciertas artimañas y sustancias con efectos obnubilantes, están atracando a ciudadanos desprevenidos.

Un evidente caso de esta forma de engaño, le ocurrió recientemente en Manga a la ciudadana Lucy Romero, y según comentarios de algunas personas del barrio, los delincuentes serían reconocidos fleteros que operan en el Centro Histórico de Cartagena, pero que ahora merodean por Manga.

Julio Romero, hermano de la víctima, manifiesta estar muy agradecido con la la Policía, porque desde el momento en que se le expuso el caso de Lucy, la Sijín ha puesto mucho interés en aclarar esta situación, y es probable que pronto haya resultados en la investigación que adelantan.

Es posible que ante la prohibición indefinida del parrillero en moto por las calles de ciertos barrios, caso de Manga, los delincuentes estén empleando otros mecanismos para ‘pescar’ víctimas.

LO SUCEDIDO

El pasado viernes 5 de mayo, entre 12:30 y 1:00 de la tarde, Lucy Romero caminaba por la Avenida de La Asamblea hacia su apartamento en la Avenida Jiménez, cuando la abordó un hombre blanco de acento chileno y bien vestido, a pedirle el favor de que le indicara una dirección que estaba buscando.

La mujer no sabía, y al instante apareció otro tipo, de tez negra, igualmente bien vestido y muy amable que se hizo pasar por médico cardiólogo, a preguntar qué se les ofrecía, y le dijo al otro hombre que la dirección era cerca y correspondía a una firma de abogados.

Ambos le dieron la mano a Lucy en saludo de agradecimiento, y le pidieron que los acompañara a la supuesta dirección que el primero de ellos estaba buscando.

Desde ese momento la ciudadana perdió el dominio absoluto sobre ella, y no tenía voluntad para controlar las órdenes que le daban los dos amangualados.

Estando en ese trance, llevó hasta su apartamento en la Jiménez a los delincuentes, quienes ya le habían quitado el celular, y ella sin presión aparente, sacó de su domicilio unas prendas y se las entregó, y volvió a salir con ellos.

Su hermana Norma Romero se percata de lo que hace Lucy y le pregunta adónde va, y ella le contesta: “Ya vengo, es que me han propuesto un negocio fabuloso y voy a hacerlo con dos señores; no te preocupes que me voy a ganar más de 2.000 dólares en un momentico”. Norma quedó preocupada.

En resumen a Lucy le quitaron el celular, las prendas y algo de dinero.

Los dos hombres se despidieron de ella y la dejaron en la esquina del sector El Trébol, y ella se fue a su apartamento, donde instantes después recupera su capacidad de autocontrol.

Ya conciente de la realidad, Lucy le contó a sus familiares que lo que más le llama la atención es que los tipos a cada momento le daban la mano, supuestamente para mantenerla bajo control con alguna sustancia extraña que la absorbía a través del contacto.