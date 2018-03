¡Alerta! Dos casos sospechosos de sarampión en Cartagena

En 2014 Colombia fue certificada libre de sarampión autóctono, sin embargo, este domingo el Instituto Nacional de Salud (INS), confirmó el segundo caso importado de esta enfermedad en el país; el primero, el de un niño venezolano de 14 meses que llegó a Medellín (Antioquia) y el segundo el de un menor de 10 meses, también del vecino país, que llegó a Santa Rosa de Cabal (Risaralda), esto encendió las alarmas del sistema de salud en toda Colombia. (Lea aquí: Confirman segundo caso de sarampión en Colombia)

En Cartagena, según el Departamento Administrativo Departamental de Salud (Dadis), tras confirmar en Colombia la presencia de esta enfermedad, se activaron los planes de contingencia, pues esta enfermedad tiene la particularidad de propagarse de manera vertiginosa, con graves afectaciones a la salud, incluso la muerte.

"Apenas el Ministerio de Salud puso en alerta a las distintas Secretarías de Salud y especialmente a las que estamos recibiendo una alta población de inmigrantes venezolanos, se activaron los planes de control en la ciudad", sostuvo Adriana Meza, directora del Dadis.

Casos sospechosos

Sin embargo, el ente de salud indicó que hasta el momento hay dos casos sospechosos de sarampión en la ciudad. Estos se originaron en el barrio La María y en Olaya Herrera, sector Rafael Núñez.

"El primero de ellos es de un niño de 4 meses que ingresó con un diagnóstico inicial de dengue, pero luego se cambió a sospechoso de sarampión o rubéola. A este se le tomaron las muestras correspondientes y se inició el cerco epidemiológico correspondiente. El segundo caso sospechoso es una mujer mayor de 30 años, ella presentó síntomas como fiebre, rinorrea (secreción nasal) y rash. Este fue reportado como sospechoso a pesar que las persona ya se encuentra en remisión", explicó Adrián Meza, directora del Dadis.

La funcionaria aclaró que las personas reportadas como sospechosas no son venezolanos y al parecer, tampoco han tenido contacto con estos. Agregó que ya se les tomó las muestras y en las próximas horas serán enviadas al Instituto Nacional de Salud.

"La vacuna es el control"

El sarampión, que se transmite por vía aérea (tos o estornudos), por saliva, por contacto directo con la piel o por contacto con superficies contaminadas, la única forma efectiva de prevenirlo es mediante la aplicación de la vacuna Triple Viral, que da protección no solo contra esta enfermedad sino también contra la rubéola y la parotiditis. (Lea aquí: Sarampión: qué es, cómo tratarlo y cómo prevenirlo)

Por ello, la directora del Dadis, Adriana Meza, indicó que tras la alerta nacional en Cartagena se han reforzado los 77 puestos de vacunación tanto de las Eps públicas y privadas.

La funcionaria recordó que la vacuna Triple Viral es gratuita y todo niño de año y medio tiene que tenerla y además ser reforzada a los 5 años.

"Invitamos a los padres de familia a revisar los carnet de vacunación de sus hijos, asistir a los controles y programas de crecimiento y desarrollo. Si él menor no tiene la vacuna de la Triple Viral debe colocársela. Los niños provenientes de Venezuela, que estén en los asentamientos de Cartagena deben acercarse a nuestros puestos de vacunación, nosotros iniciamos inmediatamente la vacunación", dijo Meza.

Esta añadió que se hacen controles sanitarios en aeropuerto, puertos marítimos y carreteras, sin embargo, sostuvo que lo más preocupante es que los menores venezolanos que vienen llegando la país no están entrando por puentes fronterizo, si no por trochas, donde no hay forma de realizar un control de vacunas.

Síntomas

La directora del Dadis, Adriana Meza, indicó que en este momento se están haciendo todos los protocolos sintomáticos febriles." Hay una cantidad de enfermedades que se parecen, por ello alertamos a todos los médicos para que sospechen de esta enfermedad y así tomar las muestras necesarias a tiempo".

La funcionaria indicó que los síntomas incluyen tos, secreción nasal, inflamación de los ojos, dolor de garganta, fiebre y un sarpullido rojo y con manchas en la piel. Sin embargo, estos síntomas no aparecen hasta diez o catorce días después de la exposición.

"Entre el primer y tercer día los síntomas son: fiebre alta, dolor de cabeza y enrojecimientos en los ojos, y a partir del quinto día se encuentra toda la mucosa enrojecida con manchas blancas, ya posteriormente empieza el brote desde la cabeza a los pies", afirmó Adriana Meza, directora del Dadis.

Síntomas del sarampión