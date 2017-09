Alerta por embarque de lanchas turísticas en muelles no autorizados

Pese a los controles dispuestos por las autoridades, al parecer, no cesa la mala práctica de algunos lancheros que ofrecen a los turistas abordar embarcaciones en muelles no autorizados.

Unidades de Guardacostas han detectado que nativos de la isla de Tierrabomba están utilizando dichos lugares para el zarpe de embarcaciones con turistas y con material de construcción, lo que representa un alto riesgo para la seguridad en dichas actividades.

En las últimas horas, se inmovilizó una motonave cargada con material de construcción en inmediaciones de las playas en Bocagrande.

“Entre 6:30 y 7:30 de la mañana de este martes, se logró inmovilizar esta motonave que tenía material de construcción, gracias a informaciones de la red de aliados conformada por ciudadanos. Esta situación no solo se está presentando en los muelles de Bocagrande, de Manga, sino en casi toda la playa que bordea la bahía interna”, señaló el comandante de la estación de Guardacostas de Cartagena, Jorge Herrera.

El oficial recordó que el único muelle autorizado para el zarpe de embarcaciones es el de La Bodeguita. Asimismo, indicó que el muelle de Bocagrande es para las personas que cuentan con lanchas y embarcaciones particulares.

El muelle de Bazurto está destinado para embarcar remesas y todo tipo de material de construcción.

“El mensaje para todos los turistas y cartageneros que no tomen lanchas en sitios no autorizados porque esto no les garantiza ningún tipo de seguridad. Invito a todos los visitantes a que denuncien estos servicios ante las autoridades competentes”, recalcó el comandante de la estación de Guardacostas.

En julio de este año, la Alcaldía de Cartagena instaló en el sector del Hospital Bocagrande, una valla donde se lee: "En este embarcadero solo está autorizado el transporte a la isla de Tierrabomba y la navegación dentro de la bahía de Cartagena".

(Lea:Instalan valla para alertar a turistas sobre muelles no autorizados)

Pese a la advertencia, son varios los videos y reportes de ciudadanos que evidencian una violación clara a la norma establecida por el Distrito.

El Cuerpo de Guardacostas intensificará los operativos en las playas de la ciudad para evitar emergencias que pongan en riesgo vidas humanas.