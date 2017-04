Alerta por plaga de mosquitos en Hospital de El Pozón

Mosquitos, y grandes, están posesionados en los techos y en las paredes de algunas salas del Hospital de El Pozón, según denunciaron a este medio usuarios del centro de salud.

Las salas de observación y de suturas serían las más afectadas por la presencia de los insectos, lo cual reviste peligrosidad para los pacientes de todas las edades que arriban al lugar en busca de servicios médicos.

“La problemática que tenemos es que aparte que está en mal estado, los pacientes llegan con una enfermedad y salen con otra por la cantidad de zancudos y mosquitos. Hay mucha contaminación en ese lugar”, aseguró Miriam*.

La habitante de El Pozón y usuaria del hospital explicó que ha visto los mosquitos en las dos salas mencionadas, pero “hablando con una enfermera me dijo que desde hace tiempo hay mosquitos en todo el hospital”. Y esta semana, en una inadvertida visita, El Universal pudo constatar la presencia de los vectores en la Sala de Observación.

No obstante en días anteriores, de manera discreta, la usuaria hizo un video. Su objetivo es “que la ciudadanía mire cómo está el hospital y el alcalde nos ayude a mejorar sus condiciones, porque además tiene el aire acondicionado dañado, de modo que pasan con las puertas abiertas y para que se queden varios días con un paciente, los familiares tienen que llevar abanicos”.

SIN LUZ NO ATIENDEN

A esas problemáticas la mujer añadió que “cuando no hay luz no atienden”.

Contó que “tuvimos el caso de un joven al que golpearon en la cabeza para atracarlo y lo llevaron a ese lugar, y como no había luz no lo atendieron. Le mandaron unas pastillas con el vigilante para que se le calmara el dolor, pero no le prestaron los primeros auxilios. Tuvimos que llevarlo a la Clínica Madre Bernarda”.

Maira*, quien hizo prácticas de enfermería en dicho hospital, confirmó las anteriores declaraciones y agregó que “en la esquina del hospital hay un basurero por el que ya hemos hablando con la comunidad porque origina mucha contaminación. La empresa de aseo lo recoge, pero la misma gente acumula basura allí porque el camión de la basura no entra a todas las calles”.

Advirtió que al Hospital de El Pozón “llegan muchos niños y pese a su presencia están ejecutando obras allí, incluso a veces dejan maquinaria. Del lado que se apartan las citas hay unos espacios en obra gris que no los tienen forrados sino que están al aire libre, y los niños se van hasta allá y eso es bastante peligroso para ellos”.

¿QUÉ DICE EL DADIS?

Por solicitud de este medio, el programa de Salud Ambiental del Dadis visitó el Hospital de El Pozón y verificó la presencia de mosquitos.

Jorge Morelo Muñoz, coordinador del programa, dijo que la próxima semana apoyarán al centro de salud con una fumigación. Solo están a la espera de que la coordinadora del mismo defina el día y la hora.

No obstante, afirmó que es responsabilidad de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias tener un programa de control de plagas en cada una de sus Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), por ende se lo exigirán y controlarán su cumplimiento.

“Ocasionalmente, en la medida en que podamos, como Estado podemos apoyarlos y hacer una fumigación, pero ese no es el problema, porque fumigar en El Pozón implica que vamos a tener uno o dos días sin mosquitos. Si la ESE no interviene directamente los criaderos, ni tiene un programa de control de plagas establecido siempre va a tener el mismo problema”, explicó Morelo.

SOBRE LAS OBRAS

La ESE Hospital Local Cartagena de Indias informó que por las obras de construcción, consulta externa se trasladó a unos contenedores ubicados en el parqueadero. El área donde se prestaba este servicio en el hospital está siendo intervenida.

Indicó que “consulta externa está totalmente demolida y su entrega es incierta. La entidad no puede retornar en estas condiciones, así mismo las intervenciones en el segundo piso afectan el área de Urgencias, ya que existen filtraciones”.

NO RESPONDEN

Al igual que la semana pasada, este medio intentó contactarse con la Secretaría de Infraestructura para conocer de los avances de las obras pero no logró comunicación.

*Nombre cambiado a petición de las denunciantes