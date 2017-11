Algas tiñen las playas de rojo por un fenómeno natural: EPA

Desde Bocagrande hasta Marbella, las orillas de las playas están invadidas de algas rojas que al morir se desprendieron del lecho marino.

La cantidad de algas ha “teñido” el mar de rojo, generando temor y desagrado a los bañistas. Sin embargo, no hay nada que temer, pues estos organismos no representan ningún peligro.

Así lo explicó a El Universal Gabriel Luna, biólogo marino del Establecimiento Público Ambiental (EPA). “Es un fenómeno natural que corresponde al ciclo de vida de estas algas, que son gracilarias, de un color rojo. La situación lo que demanda es un esfuerzo adicional de la empresa de aseo para retirarlas. Es lo único que se puede hacer porque tenemos estos lechos de algas en todo el frente del litoral de Cartagena, a escasa profundidad”.

Afirmó que “normalmente este proceso dura un par de semanas. Es cíclico y volverá a ocurrir el año entrante. La ciudadanía tiene que ser consecuente y tener un poco de paciencia porque si uno convive con la naturaleza tiene que adaptarse a lo que entrega”.

Luna recordó que el pasado septiembre, algas verdes invadieron las playas de la avenida Santander, desde el sector Santo Domingo hasta la glorieta de Bocagrande.

“Duraron dos o tres semanas en el sector y no volvieron a salir. Estas gracilarias tienen mucha más distribución y van a salir en gran cantidad. El único problema es que su descomposición es muy rápida por la exposición al sol y el olor es impresionante”.

“Además -indicó- puede ser desagradable o molesto para los bañistas sentir algas enredadas en los pies, pero eso no es para preocuparse ni para impedir el ingreso al mar”.

Carperos afectados

Enrique Manuel Arias Martínez, quien trabaja como carpero en las playas de Marbella, manifestó que las algas muertas “no se han podido retirar porque no tenemos la colaboración de la entidad encargada. Debería hacerlo Pacaribe, pero como no lo hace nos toca a nosotros los carperos. Sería bueno que nos ayudara porque no es fácil hacerlo manualmente”.

Recalcó que “si la gente no viene porque la playa está sucia eso nos afecta a nosotros en la casa porque (el alquiler de carpas) es el sustento de nuestro hogar. Las algas no generan daños en la piel, pero la gente no lo mira así”.

Pacaribe se defiende

Contrario a lo que sostiene el carpero, Óscar Osorio Avendaño, gerente de Gestión Social de Pacaribe, aseguró que sí se está haciendo la recolección de las algas muertas.

“Nos toca poner operarios a recogerlas diariamente para que no se acumulen porque cada día llegan más. Si no las recogiéramos eso estaría inundado”.

Precisó que los horarios de recolección de las algas rojas son de 6 de la mañana a 2 de la tarde.