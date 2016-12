Algunas calles del Centro Histórico no admitirán vehículos

Hoy se definirían los alcances de la medida con la que se pretende restringir el paso de vehículos en algunas calles del Centro Histórico, durante la temporada de fin e inicio de año.

Hasta ayer, en la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Cartagena se estaban ultimando los detalles del decreto a publicar.

No obstante, Carolina Lenes, gerente de Espacio Público y Movilidad Urbana, dijo que “la idea sería que pudiéramos en la temporada de fin de año de 2016 e inicio de 2017, aproximadamente hasta el 15 de enero, restringir el uso vehicular en algunas calles del Centro Histórico y destinarlas a que la gente, sobre todo población propia pero también la flotante, pueda caminar tranquilamente, apreciando el alumbrado, los turistas observando la arquitectura y todo lo que ofrecemos como destino turístico”.

Precisó que para garantizar la prestación de servicios como el de aseo, la restricción vehicular no regiría las 24 horas del día.

“Va desde las cuatro de la tarde hasta las cinco de la mañana del día siguiente, es decir, que desde las 5:01 minutos de la mañana hasta las 3:59 de la tarde, la gente puede andar tranquilamente con su vehículo haciendo sus vueltas, todo normal, pero a partir de las cuatro de la tarde ya no pueden circular los vehículos. Eso para evitar también que el comercio se vea afectado y de pronto la misma empresa de aseo”.

MESAS A LAS CALLES

La funcionaria añadió ayer que aparte de prohibir el paso de vehículos en algunas calles del Centro Histórico, “estamos mirando la posibilidad, todavía no se sabe si va a salir, de que en algunas de esas calles podamos hacer más o menos como las Fiestas de San Silvestre, es decir, sacar las mesas y sillas de los restaurantes a la calle, pero no un día. Es decir no el 31 de diciembre, sino durante el tiempo que se establezca la medida de la restricción vehicular”.

Anotó que el propósito de esa iniciativa es que “la gente pueda tener acceso a sentarse en una mesa, no solamente estar caminando por las calles, sino que si resuelve tomar agua en un restaurante lo haga al aire libre, o sea pueda apreciar y sentir mejor la ciudad”.

“No será en todas las calles -recalcó- pero sí serían algunas, por lo menos las más próximas a las plazas para que la gente pueda tener un punto de encuentro y si lo desea acceder a algún tipo de servicio”.

EN QUÉ CALLES NO

El asesor Jurídico de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad Urbana, Juan Pablo Márquez Ordoñez, aseguró que la mencionada restricción vehicular es un proceso que se está realizando en cooperación con el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena (DATT).

“Está soportada en estudios previos que llevan más o menos dos años, en los que se ha estado midiendo la movilización de peatones, el flujo de carros, qué calles se pueden cerrar sin perjudicar a clientes, ni propietarios de establecimientos del Centro, entre otros, porque lo que se busca es que todos ganen”, explicó Márquez.

Puntualizó “no se va a cerrar la calle de La Cruz, desde la calle de La Moneda hasta la Gastelbondo, las calles que quedan en el borde de las murallas, la Calle 38, que viene desde los juzgados hasta la calle que sale al Éxito (San Diego)”.

“No se va a generar ningún caos vehicular -añadió el abogado- porque lo que vamos a hacer es restringir ciertas calles que en realidad no tienen utilidad porque son calles que quedan de parqueadero y cuando un carro entra se forman trancones”.