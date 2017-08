Alistan bloque de búsqueda para sancionar a conductores de buseta infractores

El pasado lunes 28 de agosto, los usuarios que abordaron dos busetas de la ruta Socorro- Jardines y de placas UAN856 y UAQ845, respectivamente vivieron momentos de angustia cuando los conductores y ayudantes de estos automotores se trenzaron en una disputa por la llamada “guerra del Centavo”. (Lea:Video: Sin importar usuarios, conductores de buseta se enfrentan en la vía)

La riña entre conductores fue presenciada por los pasajeros y uno de los conductores obligó a los usuarios a bajar del vehículo para continuar la discusión con su colega.

En diálogo con ElUniversal.com.co, Edilberto Mendoza Góez, director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), lamentó la situación y anunció la disponibilidad de un grupo de agentes de tránsito encargados de atender las denuncias y reportes de la ciudadanía sobre este tipo de abusos.

“Hoy di instrucciones a un equipo que está encargado para responder este tipo de situaciones. Es como un bloque de búsqueda disponible para atender todas estas denuncias que realiza la ciudadanía. Este es un caso, que vamos a verificar. Ya ubicamos la ruta y la empresa de transporte. En cualquier momento vamos a iniciar el proceso sancionatorio para estos dos conductores”, dijo Mendoza Góez.

Una vez sean identificados estos conductores, serán sancionados por obstaculizar la vía pública y abandonar a los pasajeros; multa equivalente al pago de aproximadamente 25 salarios mínimos diarios vigentes.

“Abandonar pasajeros atenta contra el buen principio de una adecuada prestación del servicio público. No estamos dispuestos a permitir este tipo de situaciones”, sostuvo el funcionario.

Por bloquear vías o calzadas, el DATT ha impuesto en lo que va del año, 357 comparendos, la mayoría a conductores de servicio público. Así mismo se han sancionado tres chóferes por dejar sus busetas abandonadas con pasajeros a bordo.

"Sancionamos pero no otorgamos licencias"

Frente a las críticas suscitadas a raíz de los comportamientos inadecuados que adoptan muchos conductores de este tipo de servicio de transporte público, Edilberto Mendoza aclaró que el organismo de tránsito le corresponde la tarea de entregar la licencia si la persona entrega los documentos requeridos.

"Los conductores que se dedican a manejar buses y busetas presentan el certificado del curso de manejo hecho en una autoescuela, que regula la Superintendencia de Puertos y Transporte, junto al certificado médico expedido por un Centro de Reconocimiento a conductores. La norma me obliga a entregar la licencia si la persona me presenta estos certificados pero nosotros no sabemos si el conductor tiene la idoneidad, la pericia, el conocimiento de las señales de tránsito, todo lo que esto amerita, para otorgarte la licencia”, explicó.