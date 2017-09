Ama de llaves, ansiosa por atender al papa

Sin saber qué hacer cuando tenga en frente al papa Francisco, está Gilma Baeza Pérez, ama de llaves de la Casa Arzobispal.

La mujer de 67 años cuenta que cuando se enteró que el sumo pontífice visitaría Colombia y en su recorrido estaba incluida Cartagena, “sentí una alegría inmensa como buena católica que soy, porque sabemos que él es el representante de Jesús en la Tierra. Estoy ansiosa de tenerlo aquí”.

Su ansiedad se acrecienta con la cercanía del gran día, pues ella no hará parte de los cientos de feligreses que se amontonarán en varios puntos de la ciudad para ver o escuchar a Francisco. Estará en la Casa Arzobispal, esperando su llegada para atenderlo.

“Todos los católicos quisiéramos estar cerca de él y agradezco a mi Dios por haberme tejido en la vida, peldaño a peldaño, para llegar hasta aquí y poder recibirlo. El solo hecho de verlo a medio metro es la bendición más grande que Dios me ha regalado hasta hoy”, dice Gilma. Es tanta su emoción que reitera, no sabrá qué hacer.

“Esa es una emoción tan grande que uno no sabe. ¿Lloraré?, ¿reiré? No sé. De pronto le digo algo para hacerlo reír. De pronto le digo, me llamo Gilma Baeza Pérez pero aquí soy Marta la hermana de Lázaro, ajustándonos al evangelio que dice que Marta se afanaba y servía con gusto”.

La habitación del papa

En el tercer piso de la Curia Arquidiocesana está la habitación a donde, aproximadamente a la 1:30 de la tarde del domingo 10 de septiembre, llegará el papa. Se prevé que allí permanezca al menos una hora.

El ama de llaves indica que esa habitación “únicamente es utilizada cuando vienen cardenales y obispos del exterior o de otras regiones del país, así como personas de Europa que colaboran en las obras sociales de la Arquidiócesis. Es un cuarto para huéspedes”.

Precisa que “tiene un Cristo sin brazos y sin piernas. Eso tiene una simbología especial. Nosotros somos los brazos y las piernas de Cristo. También tiene un busto de la santísima virgen María, de su corazón inmaculado, y un pendón con la figura de la virgen de la Candelaria, elaborado en tejido de hamaca por artesanas tejedoras de San Jacinto, que lo hicieron con especial cuidado para el santo padre”. Este último le será obsequiado.

Destaca que Francisco “no hizo ninguna exigencia, como Justin Bieber o Madonna. Es una persona muy sencilla. Le vamos a ofrecer frutas tropicales: nísperos, zapotes, mandarinas, bananos, es decir, cosas sencillas y lo que quiera ingerir, porque viene de un almuerzo y posiblemente no le provoque comer mucho. También le tendremos lista una jarra con agua porque él ha pedido que siempre le tengan agua en los sitios donde va a estar”.

Oración personal

A las 2: 55 de la tarde, cinco minutos antes de bajar a la Catedral de Santa Catalina de Alejandría a bendecir a 900 enfermos, el papa Francisco hará una oración personal en la capilla de la Curia.

Baeza señala que “le pediré al papa que ore por el país, por la ciudad y por toda la gente pobre. En especial por esta ciudad que tenemos tan desbaratada, donde no tenemos ni siquiera gobierno. Tenemos que orar mucho por esta ciudad. Que Dios tenga piedad de todos nosotros”.

