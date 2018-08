Amira Rincón, la "reina del patacón", pide que le devuelvan su puesto de trabajo

Desde hace más de 20 años, Amira Rincón solía llegar al callejón Segunda de Badillo para vender, junto a sus padres, patacones tanto a cartageneros como turistas. Gracias a ello, doña Amira dice que ha podido sacar adelante a sus hijas las cuales hoy en día son profesionales. Sin embargo, todo cambió para ella el pasado sábado cuando asegura que funcionarios de Espacio Público, en compañía de la policía, quitaron su puesto basados en que “no tenían permisos”, algo que niega rotundamente.

El puesto fue inaugurado en el año 1987 por sus padres. Tres años después Amira cuenta que empezó a trabajar con ellos junto a su esposo al punto que hicieron que el lugar se volviera reconocido en la ciudad. Personas que salían de sus trabajos, estudiantes, transeúntes, llegaban al sitio para comer lo que consideraban un buen patacón con queso. En aquel entonces, el padre de Amira logró sacar un permiso de confianza legítima por la trayectoria que tenía. Años más tarde, el hombre empezó a tener fallas en la salud y falleció.

“Mi padre se fue enfermando y el pasado 25 de junio murió. Desde que falleció hemos tenido que remar contra la corriente porque desde Espacio Público nos quisieron quitar el puesto al punto que lo consiguieron pero no nos vamos a rendir”, manifestó.

“Nos están persiguiendo”

Antes de que su padre falleciera, Amira asegura que junto a su madre averiguaron si podían cambiar el permiso de su padre a nombre de ellas. Ante eso cuenta que su madre se acercó el pasado viernes a las oficinas de Espacio Público para preguntar al respecto.

“Mi madre fue y le dijeron que sí se podía y que se acercara el lunes, todo iba bien. La sorpresa nos la llevamos el sábado cuando fuimos a abrir el puesto como de costumbre. Al llegar estaban los de Espacio Público y nos dijeron que no podíamos abrir porque no teníamos permiso y no había buen manejo de los alimentos, algo que es falso”, relató la mujer.

“Vivo de esto”

Lo que más preocupa a doña Amira es que asegura tener cáncer y que con todo el estrés cree que puede ser perjudicial. Además, para conseguir el sustento solo se dedica a la venta de patacones, oficio que heredó de sus padres.

“Tengo cáncer y por eso dudo que me den trabajo. Dependo de mis patacones para poder subsistir”, finalizó.

Habla Espacio Público

Un vocero de Espacio Público expresó que “la persona que tenía Confianza Legítima ya murió y como lo establece la ley esta es intransferible y tampoco se hereda. Así que por eso se hizo la diligencia de recuperación. Para incluirla solo es posible si gana una tutela la cual puede ganar mostrando las evidencias del tiempo que lleva en el lugar”, manifestó.