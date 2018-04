ANI señala falta de diligencia en restitución de predios

“La Alcaldía de la Localidad 2 no ha sido diligente en la recuperación de los predios necesarios para la doble calzada Cartagena - Barranquilla, que se une con el viaducto”, es lo que manifestó Dimitri Zaninovich, director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), sobre la restitución de terrenos públicos en la Zona Norte que han atrasado los trabajos del megaproyecto.

Tras más de año y medio que ha esperado la Concesión Costera para recibir los predios, Zaninovich aseguró que “ha sido un proceso muy lento y complicado que ha afectado el desarrollo del proyecto (...) en este punto dependemos de las gestiones de la administración local para que se hagan las restituciones”, e indicó que faltan aproximadamente 50 metros por recuperar.

Fueron cerca de siete establecimientos comerciales los que ocupaban con terrazas y jardines el espacio público, que se negaron a la restitución e impusieron recursos jurídicos para evitar ser desalojados.

“Solicitamos a la Alcaldía Local 2 que se agilicen las gestiones. La doble calzada y el viaducto son de las obras más importantes del país y no es posible que por la falta de diligencia aún haya problemas (...) no hemos encontrado el compromiso que se requiere para un proyecto como este”, manifestó el director de la ANI, quien dijo que pese al inconveniente ha sentido el respaldo del alcalde (e) Sergio Londoño.

Agregó que la no terminación de la vía no es un escenario contemplado, debido a que ya falta poco para terminarla, pero que si definitivamente no se pudiera contar con los terrenos sería perjudicial para el proyecto porque quedaría un ‘cuello de botella’ en el sector Cielo Mar. Señaló que el concesionario no puede hacer nada porque sería ilegal proceder con los trabajos sin la restitución.

En la última diligencia de restitución, hecha a los negocios Blas El Teso y El Gran Chef Marino, el alcalde local Gregorio Rico aseguró que con esta se daba por terminada la recuperación de los predios.

“Finalizamos la recuperación de este espacio público que necesitaba tanto la Concesión Costera y que además estaba siendo ocupado de forma inadecuada. Ya se podrán reiniciar los trabajos”, dijo el alcalde Rico.

Es importante que los cartageneros valoren las grandes obras que se han hecho como el Túnel de Crespo y el viaducto que es un hito de la ingeniería, y todos los proyectos que se están haciendo alrededor de la ciudad para tener una mejor conectividad”.