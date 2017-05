Anuncian plan de choque para poner en cintura a constructores ilegales

El tema de las construcciones que se levantan en Cartagena rompiendo todos los parámetros legales y normas urbanísticas, no da espera de una intervención.

Ante el panorama y los recientes hechos ocurridos en Blas de Lezo, la Alcaldía anunció un plan de choque para poner en cintura a todos aquellos constructores que evaden la ley sin importar los daños que puedan ocasionar a terceros.

En diálogo con Eluniversal.com.co, el nuevo secretario de Planeación, Leopoldo Enrique Villadiego Coneo, quien tomó posesión del cargo el pasado jueves 18 de mayo, explicó que "son tres estrategias las que se tomarán como líneas de base para enfrentar esta problemática".

Plan de acción

La primera estrategia -indicó el Secretario- tiene que ver con la creación de una completa plataforma digital con información geográfica de las obras, y a la que cualquier ciudadano podrá acceder, a través de su celular, para conocer dónde está ubicado el edificio y si este tiene o no licencia de construcción, además de otros requisitos exigidos por la ley.

De igual forma, se pretende realizar alianzas con universidades y entidades como la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) y la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB). "La idea es delegar a personas idóneas para que nos acompañen en esta labor", recalcó el funcionario. Asimismo, se trabajará de la mano con la Superintendencia de Notariado y Registro.

Y una tercera acción, va encaminada a formar en la normativa a líderes comunales para que sean Defensores Urbanos Barriales. Las Juntas Administradoras Locales (JAL) y las Juntas de Acción Comunal (JAC) serán claves para lograr este objetivo.

Villadiego anotó que "también haremos un diagnóstico de las edificaciones ilegales que se han encontrado. Queremos, en una inspección, determinar si la estructura soporta los pisos construidos, qué tanta capacidad de resistencia tiene y si se tiene que proceder a demolerla".

"Todo esto ocurre porque hay un desconocimiento de la norma. Esto no quiere decir que los ciudadanos deban conocerla toda, no, pero sí lo básico para identificar si cumple o no. Trabajaremos de manera articulada y mancomunadamente a favor de la ciudad, cuidando que nuestro desarrollo sea acorde con la ley", sostuvo.

¿Cuándo se pondrá en marcha?

A partir de la próxima semana -dijo el Secretario de Planeación- se convocará una reunión con todas las entidades involucradas en el tema, a fin de socializar el plan de acción. "Vamos a reunirnos para socializarlo y estructurarlo bien. Ya hay unas líneas de base para construir esta iniciativa y ponerla en funcionamiento", precisó.

¿Y los infractores?

"La invitación a los ciudadanos es a que hagan todo legal, así se tiene la tranquilidad de que se están haciendo las cosas bien. Esto implica mayor tiempo en los procesos, estudios previos y mayor inversión, pero los resultados son óptimos. Los cartageneros tienen que saber comprar y deben ser inmuebles que estén respaldados institucionalmente", puntualizó.

En cifras

Luego de la tragedia que cobró la vida de 21 obreros y dejó a 22 más heridos, la Alcaldía, en el despliegue de operativos de control por toda Cartagena, detectó que más de 40 construcciones en diversas localidades se levantaban sin licencias.

Sin embargo, la semana pasada en su visita a la ciudad, el superintendente de Notariado y Registro, Jairo Alonso Mesa Guerra, reveló que a la entidad han llegado 140 denuncias por construcciones irregulares. La mayoría relacionadas con licencias y reconocimientos falsos, obras no permitidas con escrituras públicas y englobes de predios.

