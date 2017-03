Anuncian velorio por "muerte" de UPA de El Líbano

Para los usuarios de la Unidad Primaria de Atención (UPA) de El Líbano, los servicios de salud ofertados en ese lugar murieron, y para acompañar al ‘difunto’, a finales de este mes se congregarán en un velorio. Lea aquí (Con protesta, comunidad exige la prestación de servicios en la UPA de El Líbano)

Salvador Chávez Simanca, habitante del sector 11 de Noviembre del barrio Olaya Herrera, quien tiene un puesto de venta de lotería frente a la UPA desde hace 36 años, explicó que “vamos a hacer un velorio para que descanse en paz la UPA. El Distrito nos prometió que la iba a entregar en diciembre. En diciembre que en enero. En enero que en febrero. Ahora será después de Semana Santa. No nos han dicho cuándo, pero el 30 de diciembre de 2015 vino el exalcalde Dionisio Vélez y cortó la cinta inaugural”.

Precisó que se tomó esa determinación porque “vamos a tener tres años sin recibir servicio en esas instalaciones. La estructura está terminada desde diciembre del año pasado y no sabemos qué hace el señor Manolo que no se ha hecho presente. Lo hemos llamado por radio para que venga o mande a la directora del Dadis o a quien quiera delegar y nos dé noticias del centro de salud, pero nada”.

El hombre de 68 años señaló que “los señores de la tercera edad, los niños, las mujeres y la comunidad en general tiene que ir a los Centros de Atención Permanente (CAP) de Las Gaviotas y La Candelaria, o a la policlínica de Olaya para recibir atención médica”.

“A mediados del año pasado -advirtió- un señor del barrio salió en un carricoche para una clínica porque se le subió la presión. En el camino murió. Quizá si hubiera tenido un sitio cercano donde recibir atención, estaría vivo. Además todo el mundo no tiene los cuatro mil pesos para transportarse de un lado a otro”.

Chávez agregó que “yo no ocupo la UPA porque soy pensionado desde el 81 y me atienden en la Nueva EPS, pero me duele mi comunidad”.

DE UN LADO A OTRO

Omar Bravo Julio, de 56 años, aseguró ser uno de los afectados con el prolongado cierre de servicios en la UPA de El Líbano.

“He tenido más de tres quebrantos de salud durante el cierre de la UPA porque tengo problemas en la columna, de colesterol y azúcar, y tengo que ir a buscar atención al CAP de Las Gaviotas, soportando si el médico dice que no hay citas sino dentro de un mes”.

Aseguró que “a veces logro que me atiendan es en la policlínica de Olaya o me mandan de un lado a otro, y por no tener plata para transporte me toca caminar de aquí para allá. El cierre de la UPA nos ha destruido”.

Julio pidió “que Dios nos haga el milagro de que el alcalde se conduela y abra esas instalaciones, porque la comunidad está llevando duramente del bulto”.

NADIE RESPONDE

El Universal se comunicó con el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), dirigido por Adriana Meza Yepes, para conocer porqué no se estaban prestando servicios médicos en el centro de salud de El Líbano y cuándo sería su apertura, pero la funcionaria informó que la Secretaría de Infraestructura era la entidad competente.

José Santiago Carrasquilla Sotomayor, en cabeza de esa dependencia Distrital, no respondió los mensajes ni las llamadas de este medio, por lo que el velorio es el único acto que con seguridad se realizará en la UPA.

Recordemos que los trabajos en esa unidad se iniciaron el 27 de abril de 2015 y tuvieron que ser suspendidos el 21 de diciembre del año pasado ante el cambio de administración. Pese a ello, nueve días después, es decir, el 30 de diciembre, la obra fue inaugurada -sin terminar- por el entonces alcalde Dionisio Vélez Trujillo.