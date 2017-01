Aparece nueva invasión a lo largo de la Vía Perimetral

Entre 15 o 20 viviendas de madera han ido apareciendo a orillas de la Vía Perimetral, en lo que se estaría constituyendo una nueva posible invasión.

Así lo denunció un líder comunal de los barrios Boston y Líbano, precisamente las zonas donde se están presentando las presuntas invasiones desde finales de diciembre y en lo que va corrido de enero.

Ifigenio Gaviria, el líder en cuestión, explicó que no se trata de un grupo de casas reunidas en un solo sitio, sino de, más o menos 15 casas, que se han ido levantando a lo largo de la Perimetral y guardando cierta distancia prudencial entre una y otra.

El activista cívico indicó que, al parecer, quienes están levantando esas viviendas son familias provenientes de Venezuela y que la dirigencia comunal de esos sectores muestra cierto temor para denunciar la anomalía ante las autoridades correspondientes.

Pero también especificó que no todos son provenientes del vecino país, sino que hay personas de la misma zona suroriental aprovechando la aparición de esos nuevos invasores, lo cual es ratificado por avisos que dicen: “Se vende este rancho”.

Gaviria se mostró preocupado, debido a que, según él, los terrenos en donde están construyendo las casas hacen parte de los humedales que se tienen contemplados para la construcción de canales pluviales que favorecerían a esos territorios.

El dirigente recordó que, a mediados de agosto del año pasado, el alcalde de la Localidad 2, Gregorio Rico Gómez, hizo un recorrido por la zona “y yo, personalmente, le comuniqué la amenaza que había de que volvieran a invadir la Vía Perimetral, pero me dijo que su despacho no tenía presupuesto para invertir en control urbano”.

De otra parte, Gaviria llamó la atención sobre el dragado de canales que actualmente se está ejecutando en la vía, pues, según él, el material que sacan de esos cuerpos de agua “no se lo llevan sino que lo dejan en el terreno seco y eso está facilitando que la gente tenga donde seguir construyendo”.

El alcalde de la Localidad 2, Gregorio Rico Gómez, aseguró que ayer envió a la zona la Comisión de Espacio Público de su despacho para inspeccionar el terreno.

Igualmente, en el consejo de seguridad de la Alcaldía Mayor, pidió autorización al nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Luis Humberto Poveda Zapata, para que facilite al Escuadrón Antimotines (Esmad) con el fin de erradicar la invasión en fecha por establecer.