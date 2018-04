Apertura del mercado de Santa Rita, solo palabras

Resignados. Así están tanto vendedores como vecinos de comunidades aledañas al mercado de Santa Rita, quienes esperan con ansias desde hace dos años que esta plaza comercial empiece a funcionar.

Cabe recordar que las nuevas instalaciones del Santa Rita, que constan de 238 locales, fueron entregadas en un acto protocolario por Dionisio Vélez el 31 de diciembre del 2015, en su último día como alcalde de Cartagena.

Desde entonces la ciudad ha tenido dos alcaldes, Manolo Duque y Sergio Londoño, pero también se ha llenado de promesas de apertura que han quedado en solo palabras.

En febrero de 2016 se propuso inaugurarlo, pero pasaron los días y no se dio. En junio de ese mismo año Manolo Duque abrió una licitación para varios faltantes en la construcción y se dijo que el 15 de noviembre sería el día inaugural.

Esa fecha se postergó para diciembre de 2016, después para el 3 de agosto de 2017 y finalmente para el pasado 1 de diciembre, cuando tampoco se abrió.

Sin acuerdo

Al cumplirse esta última fecha entregada por el Distrito, Yolanda Wong, quien fungía como directora de la Escuela de Gobierno, manifestó que aunque el Santa Rita está listo y dotado de todas las herramientas necesarias para su funcionamiento, lo que retrasaba su apertura era que los comerciantes no aceptaban las condiciones presentadas por el Distrito.

“Se llegó a un acuerdo con ellos que se les darán dos años de periodo de gracia, en los que no pagarán administración. En cuanto al capital semilla, a ellos les pasaron una propuesta, ya que no quieren un crédito condonable con Bancoldex, sino que piden que el Distrito les regale 10 millones de pesos a cada uno y esto no se puede. Ellos en cada mesa de trabajo quieren una petición nueva, nosotros hemos cumplido todas”, sostuvo en su entonces la funcionaria.

Cabe resaltar que de los 238 locales, 89 los ocuparán comerciantes del antiguo Santa Rita y 100 provenientes del mercado de Bazurto.

Sin fecha

Al consultarle nuevamente por la fecha de apertura del mercado de Santa Rita a Wong Baldiris, quien se desempeña actualmente como secretaria del Interior pero es la encargada de entregar información sobre este caso, este medio no obtuvo respuesta.