Apuñalado y atado a un mangle hallaron a un perrito abandonado a su suerte

El joven que hizo el mandado asegura que no tuvo corazón para hacer lo que le pidieron: atar una enorme piedra a la cuerda que amarraba el cuello de un perro y luego tirarlo a la Ciénaga de la Virgen para que no pudiera salir y se ahogara.

Lo que sí hizo el muchacho, que recibió 4 mil pesos de pago, fue llevarlo un par de metros más allá, desde el sector Los Corales de La María hasta San Francisco, sobre toda la Vía Perimetral, y dejarlo ahí abandonado, amarrado a la rama de un mangle. Sucedió el martes en horas de la tarde.

Lo encuentran

Ayer en la madrugada, un grupo de adultos realizaba un trote sobre el sendero peatonal de esa vía y en medio del ejercicio escucharon el llanto prolongado del perro, pero solo hasta que salió el sol y aclaró la zona, entraron al mangle para ver de qué se trataba. Al hallar al animal, la impresión fue desagradable.

El perro no solo se estaba ahogando con la cuerda apretada al cuello, sino que además tenía dos orificios en su espalda producto, al parecer, de dos puñaladas. “Esas heridas no eran recientes porque ya no tenía sangre, eran heridas viejas pero todavía estaban vivas, botaba una especie de sanguaza y tenía algunos gusanos y moscas.

Ese pobre perro se estaba muriendo no solo por lo que le hicieron sino también de hambre y sed”, relató Felipe Fuentes, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Los Corales en La María.

El perro fue auxiliado y llevado de nuevo al sector, donde lo bañaron, le limpiaron las heridas y le dieron comida. Lo dejaron atado a un palo mientras iban a comprar medicinas, pero al regresar, otra sorpresa: ya el animal no estaba.

Por segunda vez

Según expresaron los vecinos, como el perro estaba cerca y solo, la dueña lo vio y volvió a mandar al mismo muchacho para que se lo llevara lejos y lo dejara abandonado.

Su destino en la vía ahora fue más lejos, a la altura del primer puente de San Francisco. El sitio estaba solitario, y sobre el suelo yacía el cuadrúpedo con mirada fija y triste, casi sin poder moverse. Los vecinos lo cargaron y prometieron cuidarlo de ahora en adelante.

Mataron a varios

En el 2017, según lo expresado por los vecinos, encontraron 6 perros muertos en peores circunstancias en la Vía Perimetral. Algunos ahorcados guindando en las ramas y otros con heridas de arma blanca. A raíz de eso, se hizo una poda general a lo largo de la vía.