Arrancan obras del alcantarillado de Tierrabaja y Puerto Rey

A los ocho años llegó Rita Ramos Barbosa a Tierrabaja, vereda del corregimiento La Boquilla, junto a su familia en busca de un futuro fructífero gracias a las bondades del mar. Desde pequeña los problemas siempre fueron los mismos: dificultades en la movilidad y la falta de un sistema de alcantarillado.

Ahora, con 84 años, 15 hijos, 77 nietos, 49 bisnietos y 4 tataranietos, ve que en su “tierrita”, como ella misma le dice, los aguas residuales no estarán regadas en la calle, sino que tendrán su propia red, lo que le facilitará la vida a la comunidad.

“El no tener alcantarillado generaba enfermedades, lo que es un complique para uno que está viejo y para los niños. Gracias a Dios y al Consejo Comunitario de Tierrabaja, que con tutelas y acciones legales peleó por esta iniciativa, tener alcantarillado será una realidad (...) Solo espero que la vida me dé más años para ver este proyecto terminado, lo que sí me hace feliz es que toda mi familia disfrutará de estas bondades”, dijo Rita en medio del acto formal que encabezó ayer el Distrito y con el que dio inicio formal a la construcción de la primera fase del alcantarillado de este corregimiento, con recursos por $3 mil millones del Fondo de Desarrollo de la Localidad de la Virgen y Turística, con los que se ejecutará está obra que beneficia a 20 mil habitantes de Tierrabaja y Puerto Rey.

En esta actividad, la alcaldesa (e) de Cartagena, Yolanda Wong Baldiris, invitó a la unión y que no existan barreras entre los gobiernos y las comunidades.

Cabe recordar que el 12 de junio pasado, el alcalde de la Localidad 2, Gregorio Rico, informó que había sido adjudicado el contrato para las obras de construcción del alcantarillado de Tierrabaja y Puerto Rey. La demora para que estas obras empezaran, según la comunidad, era que los contratistas no habían encontrado un terreno idóneo en el que será construida la subestación.

La obra

Jesús Mendoza Castellar, ingeniero del Consorcio Saneamiento Básico del Norte, encargado de la obra, explicó que el proyecto de construcción de aguas residuales en su primera fase del sistema de alcantarillado consiste en un pozo de succión de aproximadamente 15 metros de profundidad, el cual dispondrá las aguas residuales mediante bombeo al emisario submarino. El plazo para la ejecución del mismo es de 5 meses. Los trabajos también contemplan un cuarto eléctrico y muro pantalla en concreto de alta resistencia de 4 x 8 metros.

“Esto es una primera etapa del proyecto, que se constituye como la estación de bombeo de aguas residuales. Es básicamente un pozo donde se van a almacenar las aguas temporalmente y estas se dispondrán en el emisario submarino para que sean tratadas y posteriormente dispuestas en el mar”, explicó.