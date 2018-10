Aseadores siguen reclamando su pago

Nuevamente algunos operarios de aseo se reunieron desde las 8:30 de la mañana de ayer en la plaza de la Aduana, en inmediaciones de la Alcaldía, para exigir una respuesta sobre el pago de sus salarios.

Aseguran que aún les adeudan dos meses de trabajo y pese a que el 24 de octubre dijeron que les cancelarían, eso no sucedió, por lo que la nueva fecha se les venció.

“Todavía tienen dos meses que no nos pagan, no tenemos seguridad social. El alcalde (e) se comprometió que nos pagarían, firmó, hizo que firmáramos y no nos ha solucionado nada y tampoco nos quiere dar la cara. Queremos que se ponga la mano en el corazón, mire por donde va el 24 de octubre cuando dijeron que nos pagarían. No queremos una multa, sino que nos dé la cara. Nosotros nos levantamos todos los días a las 5 de la madrugada, hasta las 2 de la tarde, sin almuerzo y sin nada, a cumplirles y a nosotros no nos cumplen”, dijo con voz fuerte Cielo Mercado, una de las operarias de aseo que se ‘plantó’ ayer en la plaza de la Aduana.

Recordemos que el 24 de octubre, la empresa Mayordomía y Servicios S.A. fue multada, con $1.159 millones 786 mil 472, por el Distrito por incumplir con la entrega de dotación a los empleados, insumos en la prestación del servicio y no pago de los salarios.

José Manuel Monterrosa, otro operario de aseo, llegó al plantón porque después de que la semana pasada le dijeran a una comisión de estos trabajadores que agilizarían el pago, esto no ocurrió y por eso fue a reclamar.

“Hay muchos compañeros que por la presión y el miedo firmaron la terminación del contrato. Con esa terminación lo que puede pasar es lo mismo que con la empresa anterior, que nos quedamos sin seguridad social. Estamos viendo si el alcalde (e) nos atiende por última vez y nos responde. Pondremos en mano de Dios lo que pasará”, dijo Monterrosa.

Es de anotar que la licitación pública para contratar el servicio de aseo en las instituciones oficiales y sedes administrativas del Distrito continúa su proceso y se espera que se adjudique a principios de noviembre.

El Universal se comunicó con el alcalde (e), Pedrito Pereira Caballero, para conocer las obligaciones contractuales del contratista y aseguró que esperan la relación de los temas de seguridad social para liquidar el contrato. Este finalizó el 25 de octubre, cuando se inició la contratación de mínima cuantía, que es el plan de contingencia mientras se adjudica la licitación pública a principios de noviembre.

