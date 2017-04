Este es el estado y seguridad de los puentes peatonales

Yahaira Barragán, quien frecuenta los alrededores del barrio Los Corales, decidió no utilizar el puente peatonal del sector porque según asegura la mujer de 25 años, “hace una semana casi me atracan bajándolo, y por esta razón no lo volveré a utilizar. Prefiero cruzar la calle aunque no tenga cebra, porque este puente es más peligroso que la vía”.

Al igual que ella son muchas las personas que prefieren cruzar la calle exponiendo su vida, huyéndole a la inseguridad que se ha apoderado de varios puentes peatonales de la ciudad.

En las entradas de los puentes peatonales, según la transeúntes, se esconden jóvenes que abordan a las personas para despojarlas de sus pertenencias.

Al problema de la inseguridad se le suma el mal estado y la falta de limpieza. El paisaje en varios de los puentes peatonales de la ciudad se ve empañado diariamente por excremento, orín, basuras y habitantes de calle que han llegado hasta estas estructuras buscando refugio.

Puentes descuidados

Escalones despegados, botellas rotas y basura de todo tipo, se pueden encontrar a lo largo de los puentes peatonales.

Los Corales, Alto Bosque, y El Zapatero (a la altura del corredor de carga), son tres de los puentes que se ven afectados por estos problemas, donde según dicen habitantes de los barrios cercanos y transeúntes, nadie hace nada para solucionarlo.

“La falta de seguridad nos ha obligado a dejar de utilizar el puente”, aseguró un residente del barrio El Zapatero, lugar en donde también abundan las basuras, el excremento y los malos olores en un sitio que se ha convertido en la vivienda permanente de varios habitantes de calle con su gran cuota de la inseguridad.

El puente peatonal del Alto Bosque, a la altura del corredor de carga, es otro de los que se ha visto invadido por todos los males anteriores, que impiden el paso de los transeúntes.

Al puente peatonal de Los Corales, se le suma el agravante de la falta de iluminación. Ante la inseguridad que hace parte del panorama diario, los transeúntes se ven obligados prácticamente a “tirársele a los carros”, huyéndoles a los atracos.

¿Quién se encarga del mantenimiento de los puentes?

Ni la Secretaría de Infraestructura, ni Edurbe se encargan del mantenimiento de estos tres puentes peatonales.

Según funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, el supervisor del contrato de estos es Edurbe, entidad en la que afirmaron que, “los mantenimientos de los puentes no son responsabilidad de Edurbe, nosotros solamente nos encargamos de la supervisión”.

No se presentan atracos

Debido a que la inseguridad en los puentes peatonales son el principal problema que denuncian los transeúntes, un funcionario de la Policía Metropolitana de Cartagena se pronunció al respecto.

Aseguró que “la inseguridad de los puentes peatonales no radica en que se presenten atracos, sino en el temor de los ciudadanos ante el mal estado de estos, por eso no hay reportes de atracos que se hayan presentado en alguno de estos puentes”.

En Cartagena el estado de los puentes peatonales suele tener relevancia solo cuando hay un accidente mortal, del resto, son los ciudadanos quienes tienen que convivir con los malos olores, los daños en la infraestructura y la inseguridad. Y si ninguna autoridad responde, ¿quién podrá ayudarlos?