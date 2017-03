Temporada de brisas: ¿quién recoge la arena que sale de las playas?

Por estos días, Cartagena es víctima de dos fenómenos naturales que han intensificado los vientos y el oleaje del mar.

Se trata de un frente frío, que es un aumento en el tamaño de las olas y la intensidad de los vientos. A pesar de que este sólo duró dos días en la ciudad, las consecuencias apenas están llegando a las costas cartageneras. Y, por otra parte se está presentando una variación de la presión atmosférica, dando como resultado vientos más fuertes de lo normal para la época. (Lea: Fuertes vientos obligan a restringir el zarpe de embarcaciones menores).

Es por esto que las principales avenidas, bordeadas por playas, se están llenando de arena con facilidad, dificultando la movilidad de los carros y el paso de los peatones, pues los andenes están ocupados por la arena.

Su recolección es un servicio extra que ofrece Pacaribe, por lo que tiene un costo adicional. La empresa de aseo debe esperar la autorización del Distrito para recogerla, pues en muchos casos el monto es bastante grande y es necesario utilizar diferentes herramientas para sacarla de las calles. En caso de que la cantidad sea poca, los aseadores se encargan de barrer utilizando las escobas y carretillas que tienen a la mano.

Quejas por horarios de recolección de basuras

No han sido pocas las críticas del los habitantes de Cartagena por los horarios de recolección de basura. Es usual ver camiones en plena hora pico, haciendo que el tráfico se incremente.

Al consultar los horarios con Óscar Osorio, gerente de Gestión Social de Pacaribe, afirmó que existen zonas como el Centro Histórico donde hay actividad las 24 horas del día por lo que se generan basuras en todo momento, y es necesario que la recolección se haga a cada rato y en horas que podrían incomodar a muchos.

Para mitigar los inconvenientes que se podrían presentar, Pacaribe ha destinado varios contenedores donde los ciudadanos pueden depositar los residuos y así facilitarían el trabajo de los empleados, disminuyendo el tiempo que demoran en cada parada

Pacaribe cuenta con 23 camiones recolectores de basura, que todos los días salen tres veces para recoger los desechos en las calles, edificios, casas, plazas y playas.

En las mañanas existe un turno de 7:00 a.m. a 2:00 a.m., en la tarde de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. y el último turno de 6:00 p.m. a 2:00 a.m.