Así será la movilidad en Cartagena durante las Fiestas de Independencia

Con miras a las Fiestas de Independencia que inician este jueves 9 y se extienden hasta el 13 de noviembre, las autoridades han determinado algunas medidas y cierres viales en Cartagena.

(Lea aquí: ¡Recuerde! Esto es lo que está prohibido para las Fiestas de Independencia)

Transcaribe

El Sistema Integrado de Transporte Masivo (Sitm) manifestó que durante estas festividades trabajará así:

* El horario de servicio para rutas troncales será desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

* El horario para rutas alimentadoras será desde las 6:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.

* La ruta T100E o Ruta Expresa, que realiza sus paradas en las estaciones Madre Bernarda, La Castellana, Centro y La Bodeguita, solo operará hasta este jueves. (Los días 10, 11, 12 y 13 de noviembre no circulará)

* La Ruta T102, que hace el recorrido Portal-Crespo, trabajará este jueves desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. El viernes funcionará hasta el mediodía. El sábado 11 no operará, mientras que el domingo y lunes festivo circulará desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Cierres viales

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes de Cartagena (DATT), recordó los cierres viales programados por cuenta de los diferentes eventos de las fiestas.

* Desde el 6 de noviembre una calzada de la avenida Santander, está cerrada por la instalación de los palcos y tarimas del Desfile de la Independencia. La otra calzada opera con contraflujo en el sentido Crespo-Bocagrande, desde el sector La Tenaza hasta inmediaciones de la cancha de fútbol contigua al Parque de La Marina. (Lea aquí: Comenzó el contraflujo en la avenida Santander)

* Para el 10 de noviembre, Día la Marcha de la Independencia y las Diversidades, habrá restricciones en la movilidad, desde las 8 a.m. a 12 m., en el sector de las Tenazas, Parque Apolo, Puerto Duro, avenida Luis Carlos López, avenida Daniel Lemaitre y Plaza del Joe Arroyo. Por tal evento será cerrada la vía Rafael Núñez sentido Tenaza-Centro mientras circulan las comparsas.

* Para el 11 de noviembre, fecha en que se realizará el tradicional Bando o Batalla de Flores, se cerrará desde las 10 de la mañana hasta que termine el evento, la avenida Santander en sus dos carriles de circulación comprendidos entre inmediaciones del Hotel Corales de Indias hasta la Glorieta de la Santander, Parque de la Marina.

Por tal motivo, el transporte deberá tomar el siguiente recorrido: "Las personas que salgan de Bocagrande con destino Crespo deberán tomar la avenida Blas de Lezo, salir al Camellón de los Mártires, luego La Media Luna o del Arsenal, para tomar la Calle 17, que les permitirá llegar al Paseo de Bolívar y finalmente al Puente Romero Aguirre. Mientras que las personas que salgan de Crespo podrán tomar el Romero Aguirre y llegar a la Carrera 14 de Torices o la 17 de Paseo de Bolívar", indicó Edilberto Mendoza Goez, director del Datt.

(Lea aquí: ¡Atento! Estos son los cierres viales para los desfiles de las fiestas)

* Para el domingo 12 de noviembre por la realización del Cabildo de Getsemaní que comenzará a las 2:00 pm. hasta 6:00 p.m., los cierres viales comprenderán sectores circunvecinos como Canapote, Paseo de Bolívar, Chambacú y avenida Pedro de Heredia hasta terminar el recorrido en el barrio origen del desfile.

Pico y placa

El decreto de pico y placa para vehículos particulares, taxis y motocicletas sigue vigente en la ciudad durante estos días novembrinos.

Viernes sin moto

Este 10 de noviembre transcurrirá una nueva jornada del “viernes sin motos”, que corresponde a los segundo y últimos viernes de cada mes. Este quedó decretado en el manifiesto # 1183 del 4 de septiembre de 2017, que empezó a regir desde el 5 de septiembre hasta el 31 de agosto de 2018.

Control a conductores

Con el fin de evitar accidentes, el director del DATT, Edilberto Mendoza Goez, hizo un llamado a la calma, al autocontrol, a la cordura y evitar el consumo de licor a los conductores. Además anunció que el ente redoblará los operativos durante las fiestas.