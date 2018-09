Así van los siete contratos que, pese a polémicas, ejecuta Edurbe

Polémico. Así resulta cada contrato que la Alcaldía de Cartagena le adjudica a Edurbe, por las opiniones contrarias que de manera reiterada se tejen alrededor de la Empresa de Desarrollo Urbano.

Las contrariedades más recientes han sido originadas por las declaraciones encontradas del exalcalde encargado, Sergio Londoño Zurek; el alcalde destituido, Antonio Quinto Guerra; y la Fundación Cívica por Cartagena (Funcicar).

El primero, durante su estadía en el Palacio de La Aduana, manifestó su propósito de rescatar a la entidad, que venía siendo foco de polémicas por múltiples incumplimientos e irregularidades en obras.

“A Edurbe lo hemos saneado fiscalmente y lo hemos reforzado administrativamente (...) lo que se está haciendo no es un cambio de estatutos, es un blindaje administrativo para que Edurbe sea una verdadera empresa de desarrollo urbano y no lo que al parecer había sido antes, que era un nido de corrupción”, dijo Sergio Londoño a El Universal, el 27 de diciembre de 2017.

Menos optimista, cinco meses después, fue Antonio Quinto Guerra. En diálogo con este medio, el 14 de mayo de 2018 aseguró que Edurbe tendría “cero convenio” con su administración.

“Todos los procesos contractuales serán públicos y no contrataremos con Edurbe ningún convenio interadministrativo. Nos comprometemos con los cartageneros públicamente, que en nuestro Gobierno, de año y medio de transición, cero convenio con Edurbe”, recalcó Guerra.

Pero, como es sabido, su gobierno fue suspendido y entró a administrar la ciudad, por encargo, Yolanda Wong. Ella, con siete contratos adjudicados a Edurbe, por contratación directa, dejó claro que no sigue la línea de Guerra en cuanto a esta empresa.

Se preguntará usted, ¿cuáles son los contratos firmados por Wong?, ¿en qué estado permanecen?, ¿cuál es su tiempo de ejecución? Para responder esa y más dudas, El Universal indagó en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública II (Secop) y dialogó con el gerente de Edurbe, Bernardo Pardo. A continuación, lo que se encontró y el avance que dio a conocer el funcionario, con corte al 12 de septiembre.

Contratos

- Obras de relimpia del caño Juan Angola, entre la pista del aeropuerto y el puente Canapote; y relimpia de las lagunas de Marbella y El Cabrero.

Valor: $14.999.983.683

Fecha firma: 06-07-2018

Fecha de inicio: 06-07-2018

Plazo: 5 meses

El gerente de Edurbe informó que “estamos allegando a la Dimar los documentos requeridos. Cuando todo esté en orden se iniciarán las obras”.

Anotó que ya cuentan con autorización de Cardique para ocupar el cauce de los cuerpos de agua, en el marco de la ejecución de las obras de saneamiento y recuperación.

“A través de la Resolución 0302 del 9 de marzo de 2018 se nos da la autorización ambiental. Nos autorizan extraer hasta 190 mil metros cúbicos de sedimento y está proyectado sacar 103 mil. Para ejecutar las obras, la resolución dice que la empresa debe cumplir obligaciones como mesas de trabajo con Cardique, Epa y Dimar. Hay unos requisitos y una lista de documentos que debo llevar a Dimar para que autorice lo de su competencia”.

Pardo aclaró que lo que la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales está haciendo en estas obras es una acción preventiva.

“No hay ningún proceso disciplinario abierto. El Ministerio Público, dentro de sus funciones, de sus competencias, atendiendo lo constitucional y legalmente preceptuado, dice: ‘Alcaldía, Edurbe, vamos a vigilar lo previo, que lo contractual y lo que se va a ejecutar cumpla con los postulados de la ley’. Para ello nos han solicitado documentación de soporte y lo hemos hecho al pie de la letra”.

- Obras de adecuaciones para mejoras locativas en distintas Inspecciones de Policía, Comisarías de Familia y Casas de Justicia

Valor: $2.120.339.227

Fecha firma: 26-07-2018

Fecha de inicio: 26-07-2018

Plazo: 3 meses

Edurbe precisó que el mantenimiento y reparación de la inspección de Policía Distrital en el barrio El Socorro, cuyo valor es de $53.314.188, está ejecutado en un 20 %. El de la inspección de Policía en Ciudadela ($213.437.897) en un 25 % y el de la inspección en Chiquinquirá ($173.049.220), en un 30 %. En la Comisaría de Policía de Chiquinquirá, los trabajos, cuyo costo es de $52.701.787, iban en un 70 %. Las cuatro obras en mención suman $492.503.092.

La empresa no informó avance alguno en las inspecciones de Policía de El Country ($134.520.979), El Bosque ($191.617.445), El Pozón ($55.887.334), Amberes ($15.023.897), Bocagrande ($89.221.464), Los Jardines ($31.493.384) y La Esperanza ($131.612.338).

Tampoco en las de San Francisco ($64.573.080), Blas de Lezo ($98.440.290), 20 de Julio ($182.619.612), El Recreo ($207.560.108), Las Palmeras ($188.724.984), Nuevo Paraíso ($93.373.150) y Canapote ($143.168.064).

- Consultoría para realizar estudios y diseños para la adecuación, mejoramiento y mantenimiento de los escenarios deportivos para la realización de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2019.

Valor: $2.600.000.000

Fecha firma: 26-07-2018

Fecha de inicio: 26-07-2018

Plazo: 45 días

Edurbe informó que se reuniría con el Ider y demás entidades para consolidar el porcentaje de avance del contrato.

- Revestimiento en concreto rígido del canal calle 20 de Julio, tramo comprendido entre avenida del Consulado y avenida Pedro de Heredia en el barrio Amberes, construcción del canal pluvial Corvivienda Ceballos (Nuevo Bosque Etapa II), y alcantarillado sanitario de las zonas aledañas a la vía Perimetral, sector Navidad y Puerto de Pescadores.

Valor: $3.045.433.979

Fecha firma: 03-08-2018

Fecha de inicio: 03-09-2018

Plazo: 4 meses

Edurbe informó que está “en proceso de contratación”.

- Construcción y mantenimiento y/o adecuación y/o reparación de vías, zonas peatonales y espacio público; e interventoría técnica, administrativa y financiera de las obras.

Valor: $8.154.852.032

Fecha firma: 01-08-2018

Fecha de inicio: 22-08-2018

Plazo: 4 meses

Este proyecto incluye la rehabilitación de 12 vías en El Campestre, paseo peatonal desde la Media Luna hasta la carrera 17 (Castillo San Felipe) y pavimentación de la calle principal de los barrios Arroz Barato - Policarpa. Asimismo reparcheo en concreto rígido de tres vías en Nuevo Bosque, y otras en Villa Sandra, Las Delicias, Los Alpes, El Bosque y La Quinta, El Toril y Lo Amador; reparcheo en concreto asfáltico en calle 31 entre Bomba El Amparo - centro comercial Ronda Real - Multicentro La Plazuela, avenidas Daniel Lemaitre, Petaca Rodríguez y Cerro San Felipe - Bomba Texaco; y reparación de zonas peatonales del Centro Histórico (Tejadillo, plaza de La Aduana y Factoría).

Edurbe informó que las obras se inician la próxima semana.

- Adecuación de espacios y dotación de equipos técnicos, tecnológicos y demás elementos de oficina en el edificio “Galeras de La Marina” donde funciona el Concejo Distrital.

Valor: $494.650.364

Fecha firma: 08-08-2018

Fecha de inicio: 30-08-2018

Plazo: 2 meses

Edurbe informó que está “en proceso de contratación”.

El contrato de mayor monto

La construcción y rehabilitación de vías, así como la interventoría técnica, administrativa y financiera de las obras, es el contrato más costoso adjudicado a Edurbe bajo la administración de Yolanda Wong. El monto es de $21.161.458.465. Según se publicó en el Secop, las partes firmaron el contrato el pasado 6 de junio y ese mismo día se iniciaron las obras, cuyo plazo de ejecución es de cinco meses.

Pardo señaló que son 21 obras y explicó que se están ejecutando una tras otra, con diferentes contratistas.

“Iniciarlas todas al tiempo, con un solo ejecutor, es una sola locura, porque hay unas de mayor impacto y necesitaba rendimiento. Calles pequeñas, que en 15 o 20 días se pavimentan, las dejaré de último”. Tal es el caso de la única calle sin pavimentar en Manga, frente al Banco Popular, diagonal al edificio Portus, sobre la Cuarta Avenida.

En ejecución

El gerente contó cómo van los trabajos de pavimentación iniciados.

- Calle La Cuchara tramo uno, en El Pozón, entre transversales 56 y 75, 40 %.

- Vía de acceso a Colombiatón, fue entregada ayer a la comunidad.

- Barrio Fredonia, calle 4 entre carrera 79 y canal Chapundún, 20 %.

- Transversal 54, entre arroyo Matute y canal Calicanto (carretera La Cordialidad -sector Villa Rosita), 40 %

- Vía Campaña, 40 %

- Barrio San José de Los Campanos, 40 %

- Carrera 64, entre avenida Luis Carlos Galán y calle 12 en el barrio San Pedro Mártir, 15 %.

Las convocatorias “son abiertas”

De manera reiterada Funcicar ha cuestionado que la Alcaldía de Cartagena no contrate sus obras a través de la Secretaría de Infraestructura, sino que contrate a Edurbe para que esta a su vez las subcontrate con quienes estime. Incluso ha advertido que por contratar con Edurbe, el Distrito paga un porcentaje de “intermediación” que podría ahorrarse si contratara a través de Infraestructura.

Y al salto, el gerente ha respondido que “Edurbe solo gana un 5 % por cada convenio o contrato y son usados para el funcionamiento de la entidad. Aquí no ha perdido un solo peso el Distrito. Si hace licitación pública gasta lo mismo, porque el contrato sigue costando el mismo monto y para un contratista, sea particular y no Edurbe, el AUI (Administración, Imprevistos y Utilidad) es del 30 %. Se hace la obra con el 70 % porque la administración no entra en la ejecución directa. Sí es legal reducir los costos indirectos porque tengo que pagar impuestos, pólizas (...) Vivimos de las utilidades que ganamos por gerenciar, porque en nuestros estatutos, somos gerentes de proyectos”.

De las críticas por contar con pocos oferentes, recalcó que “en nuestros contratos hacemos convocatorias abiertas. Se puede presentar cualquier persona natural, jurídica, de Cartagena, Barranquilla, Cúcuta, Sincelejo, en fin, que cumpla con las exigencias.

“Nuestras condiciones son: pliego tipo, carta cupo crédito (por un porcentaje del 30 % del valor del contrato) y cero por ciento de anticipo. Cuando el contratista lleve un porcentaje importante de ejecución o haya terminado la obra, cancelamos lo ejecutado, previo concepto y aprobación por parte de la interventoría o supervisión. Eso nos está dando buenos resultados”.

Pardo agregó que “en esta nueva administración de Edurbe, que está bajo responsabilidad nuestra, consideramos que lo hemos hecho bien. Soy consciente de que la imagen que se tiene en la ciudad de Edurbe viene por un periodo de 2008 a 2011. Hice el estudio y fue el periodo donde quedaron las obras inconclusas y la unidad de caja. Hoy soy el gerente, pero no soy bandido, no soy corrupto y las cosas bajo la administración nuestra son diferentes, se hacen dentro de los parámetros de ley”.

