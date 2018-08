Asprilla a Dumek: No se refiera a mí como los políticos que llegan a robar

“El Tino Asprilla es una vergüenza. Es decir, el video que él promociona y que ustedes ya lo conocen, señalando lo que señaló, no le hace ningún bien ni a Cartagena ni a Bolívar, ni protege nuestros niños, niñas y jóvenes. Personajes como el Tino Asprilla, no solamente son una vergüenza, sino que no le hacen ningún tipo de favor a nuestra sociedad. Ojalá él pueda rectificar y ojalá pueda pedir disculpas”, así se pronunció el gobernador de Bolívar ayer sobre el exfutbolista Faustino Asprilla, luego de que este días atrás y a través de un video en las redes sociales, pidiera que dejaran en libertad a La Madame, quien está siendo procesada por varios delitos sexuales y trata de personas. (Lea aquí: “El ‘Tino’ Asprilla es una vergüenza”: Dumek Turbay )

Más aún, vía Twitter, Turbay le pidió a Asprilla que rectificara sus palabras.

Al reconocido exfutbolista @TinoasprillaH le pedimos que ofrezca disculpas públicas a los cartageneros luego de sus palabras erradas en redes sociales acerca de un tema tan aberrante como lo es la explotación sexual de niños y jóvenes en Bolívar. #NOALaExplotaciónDeMenores — Dumek Turbay (@dumek_turbay) 15 de agosto de 2018

Rápidamente el gobernador de Bolívar obtuvo respuesta de Faustino Asprilla, quien a través de Twitter, lo encaró y le solicitó que cuando se refiriera a él lo hiciera como a un deportista que lo dio todo por defender con honores la bandera de Colombia y no como los políticos que llegan al poder para robarle al pueblo, y remató: "espero que no se sienta aludido con mi comentario".

Señor @dumek_turbay gobernador de Bolívar, cuando se refiera a mí hágalo como a un deportista que lo dio todo por defender con honores la bandera de nuestro país, no como los políticos que llegan al poder para robarle al pueblo, y espero que no se sienta aludido con mi comentario — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) 16 de agosto de 2018

Lo cierto es que tras las criticas que le llovieron a Asprilla después de la publicación del video, el exfutbolista había tratado de bajarle el "tono" al "escándalo" explicando, muy a su estilo desparpajado, también por Twitter, que había sido una broma. (Lea aquí: El 'Tino' responde a las críticas por video en el que se refería a 'La Madame')