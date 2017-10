Atacan buses de Transcaribe en Nelson Mandela en protesta por la luz

Una protesta realizada en Nelson Mandela contra Electricaribe terminó en disturbios en los que cuatro busetones de Trasncaribe resultaron apedreados por los manifestantes.

La situación ocurrió anoche (miércoles) entre las 8 p.m. y 10 p.m., una hora después que el fluido eléctrico fue suspendido en el barrio.

Los protestantes prendieron llantas en la vía principal para impedir el flujo vehicular y luego, como una forma de presionar a las autoridades para ser atendidos, retuvieron a varios buses de Transcaribe.

Al final, la cosa se salió de control y varios de los manifestantes la emprendieron contra cuatro busetones del sistema integrado atacándolos a piedras, sin importarles ni los conductores ni los pasajeros, que estaban dentro. La manifestación fue disipada por la Policía Nacional.

SIN LUZ TODAS LAS NOCHES

Deivis Zabaleta, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Los Deseos, de Nelson Mandela, lamentó lo ocurrido con los buses de Transcribe y explicó que la gente salió a protestar porque llevan más de una semana que la luz se va desde las 7 de la noche y el servicio es restablecido en horas de la madrugada.

"A algunos sectores les llega tipo 10 de la noche, pero hay otros que pasan así hasta la madrugada. Anoche, por ejemplo, a pesar de la protesta el servicio fue restablecido a las 2 de la madrugada. No desconocemos que algunas personas actuaron incorrectamente al atacar los buses de Transcaribe, pero la situación es complicada, la gente se desespera porque la luz eléctrica es necesaria. Los vecinos llegan a sus casas de todo un día de trabajo, a descansar y es imposible hacerlo si no hay luz porque las calores que están haciendo hoy día son sofocante, no dejan dormir. Los niños, los enfermos y los ancianos son los más vulnerables a esta situación. Electricaribe habla de mantenimiento, pero la gente está convencida que son racionamientos", expresó Zabaleta.

LO QUE DICE ELECTRICARIBE

La oficina de prensa de Electricaribe informó en la mañana de este jueves que las interrupciones en el fluido eléctrico durante las noches en varios barrios conectados al circuito de Ternera 4 no son por racionamientos sino por una sobrecarga que se está presentando en la estructura.

"Ocurre más que todo en las noches porque es en ese período que todos los usuarios están en sus casas y al tiempo prenden los abanicos, los aires acondicionados, los televisores, etc; esto sobrecalienta el sistema y, por seguridad, el mismo circuito deja de funcionar y solo arranca nuevamente cuando logra enfriarse", expresó una vocera de prensa de Electricaribe.

La compañía informó, además, que hace varios días se instalaron unos circuitos nuevos en las estaciones de Candelaria 1 y 2 para quitarle carga a Ternera 4, pero no han podido ponerse en funcionamiento porque el transformador comprado para hacer la conexión presentó averías y se está a la espera que el proveedor responda por la garantía. La empresa supone que al final de esta semana o comienzo de la otra el inconveniente quede superado.

LLAMADO A LA CIUDADANÍA DE TRANSCARIBE

El gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, hizo un llamado a la ciudadanía para que cuide el patrimonio. "Transcaribe es de todos, es de la gente que lo necesita para transportarse seguro y comodamente a su destino. Si atacamos los buses los perjudicados finalmente son los mismos residentes", expresó.

El funcionario afirmó que el ataque a los buses de Transcaribe perjudica la operación del sistema ya que los buses impactados deben salir temporalmente de servicio y eso ahonda la problemática de la falta de vehículos para atender la demanda.

Lo ocurrido en Nelson Mandela fue similar a lo acontecido en El Pozón el 13 de septiembre pasado, donde también varios buses fueron apredreados en una protesta contra Electricaribe.