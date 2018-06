Aumenta facturación del HUC con nueva unidad de endoscopia, única en Cartagena

Implementar nuevos servicios, que permitan al Hospital Universitario del Caribe (HUC) superar su difícil situación financiera y asistencial, fue uno de los propósitos planteados por la Superintendencia Nacional de Salud cuando ordenó al centro hospitalario la medida de intervención forzosa administrativa en noviembre de 2016. Lea aquí: (Prorrogan intervención al Hospital Universitario del Caribe)

Es así como, para permitir que muchos pacientes accedan a exámenes diagnósticos y tratamientos terapéuticos, se amplió la oferta en la unidad de endoscopia, donde en estos momentos se prestan servicios que no están disponibles en ninguna otra parte de la ciudad.

Hace unos meses, una persona hospitalizada en el HUC que requería una fibrobroncoscopia, por ejemplo, debía ser remitida o trasladada a una clínica en otra ciudad para que le adelantaran este procedimiento, lo que generaba no solo molestias para el paciente y sus familiares, con el incremento de sus gastos, sino que para el hospital significaba dejar de facturar un servicio. Hoy esto cambió. El HUC cuenta con equipos de alto nivel que permiten desarrollar procedimientos complejos que benefician principalmente a los usuarios.

Ellos, los beneficiados

Máximo Maldonado, un pescador de 74 años, quien desde su nacimiento vive en las Islas del Rosario, un día cualquiera sintió un fuerte dolor en la espalda baja y sus familiares debieron trasladarlo de inmediato al Hospital Universitario del Caribe. Allí le practicaron los exámenes correspondientes para valorar su situación de salud, entre ellos una fibrobroncoscopia óptica (prueba médica que sirve para diagnosticar y tratar enfermedades de las vías respiratorias y de los pulmones) con lavado bronquial. Es de resaltar que al practicarse este procedimiento en el HUC se ahorró un traslado a otra ciudad como Barranquilla y tiempo de espera.

“Él llegó y le mandaron un examen, que al día siguiente se lo realizaron. Este servicio fue muy bueno porque no hubo necesidad de llevarlo a otra parte, pues aquí mismo se lo realizaron sin demora. Si no hubiera sido así, tendríamos que irnos para otro lugar a que se lo hicieran y había que pensar en el traslado y lo que eso implica”, afirmó Manuel Maldonado, hijo de Máximo.

Tan agradecida como él está Patricia Locarno, de 62 años. Contó que desde hace cuatro meses viene presentando problemas de movilidad en el cuerpo, que la llevaron a estar en cama y ser asistida por sus familiares, mientras que su cabeza realiza movimientos involuntarios de forma repetitiva.

Por estos signos la llevaron a la Fundación Centro Colombiano de Epilepsia (Fire), pero al practicarle los exámenes de rutina para definir si se trataba de algún trastorno del sistema nervioso, los médicos lo descartaron y la remitieron al HUC, donde le hicieron una fibrobroncoscopia con biopsia, otro de los procedimientos novedosos que implementó este centro asistencial.

“Llegué aquí porque me habían atendido en el Fire, pues al principio se pensó que se trataba de una enfermedad mental como Parkinson. Allá me hicieron muchos exámenes, entre ellos uno de tórax, donde me encontraron unos nódulos, y me trasladaron acá al Hospital Universitario para que me hicieran otro tipo de exámenes. Gracias a Dios aquí me han practicado estos procedimientos. No ha sido necesario remisión a ningún otro lado, lo cual me sería engorroso por la inmovilidad que padezco en las extremidades y los gastos económicos”.

La moderna unidad endoscópica tiene abiertos sus servicios tanto a pacientes de EPS como a particulares. Su línea de atención es 6724340, extensión 407.

Mayor facturación

Para los primeros cuatro meses del año 2017, el centro asistencial reportó 801 procedimientos endoscópicos, traducidos en $405.353.673 en la facturación. En el mismo periodo de este año se reportaron 894 estudios médicos, con una diferencia del 11,61 %. La facturación fue de $614.200.529, lo que da un incremento de $208.846.856, es decir el 51,52 %.

Este incremento obedece a que en estos momentos se cuenta con mejores y avanzados equipos, tales como videoenteroscopio, ultrasonógrafo, unidad de control de balón más sobre tubo, electrobisturí y unidad de argón, placa neutra con cable desechable y sonda de gas argón. Cada uno de estos dispositivos médicos puede costar entre 600 y 700 millones de pesos.

Además, en esta área de endoscopia del hospital se intensificaron los mecanismos de desinfección de dispositivos con los que se realizan los procedimientos. En este aspecto se cuenta con procesos de alto nivel, de tal modo que el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) ha tomado el mismo esquema como referente para que sea replicado en otras instituciones de la ciudad.

Oportunidad y comodidad

Los nuevos procedimientos implementados en el área de endoscopia del HUC han significado mejor calidad de los servicios, oportunidad, innovación en los estudios y más comodidad para los pacientes. Así lo manifestó Fernando Trillo Figueroa, agente especial interventor de este hospital.

“Desde el año pasado en la unidad de endoscopia se ha venido trabajando inicialmente en el fortalecimiento de la infraestructura física, para ponernos en sintonía con las normas de habilitación, dificultad que habíamos encontrado cuando llegamos con la intervención. Hoy la unidad de endoscopia del HUC se constituye en la primera en la ciudad en materia de infraestructura física, desarrollo de procesos y cantidad de procedimientos realizados. Es una unidad cuya fortaleza es la atención a pacientes de urgencia y hospitalización con situaciones complejas. Aquí no solo se les hace endoscopia diagnóstica, sino también endoscopia terapéutica”, explicó Trillo Figueroa.

Agregó que “otra de las ventajas que tiene la implementación de este nuevo paquete de servicios en el hospital es que antes los pacientes debían esperar mucho tiempo para realizarse alguno de estos tratamientos, en vista de que no existían en la ciudad. En muchos casos eso era traumático para ellos, puesto que necesitaban un traslado o remisión, en ocasiones con finales fatales. Hoy día la historia es otra. La atención es inmediata, el procedimiento es oportuno y los trámites son más simples”.

Según Hernando Coba, reconocido gastroenterólogo de la ciudad y funcionario de esta unidad endoscópica, el impacto para los pacientes con estos nuevos servicios es más comodidad y por ende una mejor calidad de vida, además de los beneficios que obtienen otras personas de ciudades cercanas que vienen a Cartagena a hacerse los procedimientos.

“Somos referentes en la región. Antes, las personas se debían trasladar a otras ciudades como Barranquilla y Bogotá para poder hacerse estos estudios médicos. Ahora es todo lo contrario, llegan de otras ciudades como Sincelejo, Valledupar y Montería para recibir nuestros servicios. Lo que ha aumentado el número de pacientes”.

El galeno recordó que “recientemente llegó una paciente con cáncer de esófago, con prótesis en vía aérea obstruida con reflujo y dificultades para comer. Se cambió la prótesis cerca a la vía aérea con una válvula antirreflejo y esta empezó a recuperarse. En otra ocasión llegó un paciente del sur de Bolívar con cáncer de vesícula obstructivo en el duodeno. Colocamos una prótesis al duodeno y luego otra a la vía biliar, de esta manera se solucionó la obstrucción y esta mejoró considerablemente”.

Más servicios

Entre los nuevos servicios que ofrece el HUC están la broncoscopia diagnóstica, broncoscopia con toma de biopsia, broncoscopia con lavado bronquial, biopsias bronquiales y lavados bronquiales. Hay otros estudios que han empezado a realizarse como la enteroscopia de doble balón, enteroscopia de doble balón más argoterapia, endoscopia de esclerosis, cendoscópica superior, ultrasonografía endoscópica superior más biopsia, ultrasonografía endoscópica rectal, ultrasonografía endoscópica rectal más biopsia, videocápsula (incluye lectura y procedimiento) y argón con terapia endoscópica, entre otros. Lea aquí: (En dos meses, UCI dejó ganancias de 182 % al HUC)