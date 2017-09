¿Aún no defines tu situación militar? Conoce la convocatoria de la FAC

Si usted tiene 18 años y aún no define su situación militar puede asistir el próximo 21 de septiembre desde las 7:00 de la mañana al Comando de la Policía de Bolívar e inscribirse en la convocatoria para prestar el servicio militar con la Fuerza Aérea Colombiana.

Sergio Iván Gutiérrez, Coordinador de incorporación del Comando Aéreo de Combate Número 3 invita a todos los jóvenes para que hagan parte de esta institución.

“Estamos visitando el departamento y Cartagena para invitar a todos los jóvenes mayores de 18 años o que estén próximos a cumplir la mayoría de edad, definan su situación militar y se incorporen a la fuerza aérea.”, indicó.

Dentro de los beneficios que adquieren los jóvenes que se postulan para integrar estas fuerzas militares, está el de recibir una bonificación económica de $230.000, y la garantía de necesidades básicas como alimentación, vivienda, atención médica y psicológica, vestuario entre otros.

El joven interesado en la convocatoria puede presentarse en dos modalidades: como soldado regular que presta el servicio 18 meses, con dos años de cesantías y 75 semanas de cotización; o como soldado bachiller que presta hasta 12 meses, con 1 año de cesantías y 50 semanas de cotización.

¡Para tener en cuenta!

Las inscripciones y exámenes médicos son completamente gratis. Además debe ser soltero, no tener hijos, no registrar antecedentes penales, haber cursado como mínimo sexto grado y no ser hijo único.

Además de definir su situación militar, los postulantes podrán capacitarse como Operario de Seguridad, Vigilancia y control; Operario Guía Canino, Operario de Medios Electrónicos, Operario de Control de Pérdidas y Operario en Protección de Personajes.