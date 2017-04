Autoridades prometen parar obras ilegales

Durante la última jornada de rescate realizada tras el desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II, representantes de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB), de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y de la Cámara Colombiana de la Construcción, se reunieron en el lugar con el alcalde Manolo Duque para articular esfuerzos en contra de las obras ilegales.

“Trazamos una hoja de ruta para iniciar acciones contra otras construcciones que hemos detectado en una situación similar a esta. Vamos a pararlas y a sancionarlas que es lo que quiere la ciudadanía a raíz de la tragedia”, dijo el alcalde Duque quien agregó que se planean otras actividades a largo plazo que incluyen un “barrido” por toda Cartagena para identificar casos similares.

El Universal conoció que residentes de un edificio cerca de La Roan que, al parecer, fue construido por la misma firma que Portales de Blas de Lezo II pidieron a las autoridades apoyo para la revisión de la estructura pues temen que el inmueble tenga riesgo de desplome.

“Lo de las construcciones ilegales no solo es en Cartagena sino que pasa en todo el país, a partir de esta crisis podemos replantear un modelo para vigilarlas” indicó el alcalde.

El mandatario aseguró que dará las explicaciones que requiera la Procuraduría, como parte del proceso de investigación que el ente de control abrió en su contra.

Se desconocen las causas del desplome

Jorge Mendoza, presidente de la SIAB afirmó que por el momento “es imposible determinar qué ocasionó la caída del edificio, entre otras cosas, porque no se cuenta con los planos ni con las memorias de cálculo, que es lo que se requiere para hacer un diagnóstico pero como la construcción no tenía licencia, en la curaduría no está esa información”.

Mendoza aseguró que un perito establecerá las causas del desplome pero que “tomará un tiempo” conocer los resultados.

Flavio Romero, presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, indicó que lo sucedido en Blas de Lezo debe servir de aprendizaje para las autoridades y los constructores, y que trabajarán de la mano con la Administración en el control de construcciones.

“El país debe reflexionar y acabar con la ilegalidad, es una tarea ardua pero que tenemos que emprender y que esta tragedia sea el símbolo de esta conciliación de todas las entidades para que le podamos dar garantías a los ciudadanos de que lo que se construye son unas buenas obras”, puntualizó Romero.



Vecinos de Blas de Lezo, ejemplo de solidaridad

En medio del dolor que ocasionó el lamentable accidente, los vecinos de Blas de Lezo aportaron su granito de arena ofreciendo agua, comida y refugio temporal a los familiares de las víctimas que llegaron al lugar en busca de información y a los miembros de los organismos de socorro.

“El primer día fue muy triste porque quienes venían en busca de sus parientes que trabajaban en la obra estaban angustiados, se sentaban en los andenes, desolados y por eso nosotros nos unimos a colaborar”, explicó Darcy Valencia, residente de Blas de Lezo.

Darcy contó que el incidente, sin precedentes en Cartagena, impactó mucho al barrio y considera que el sector no volverá a ser igual.

“Muchos de los vecinos permanecen con las puertas cerradas y todos los niños de la cuadra se los llevaron a otros lugares para que no tuvieran que vivir de cerca las labores de rescate pues podría resulta muy traumático”, dijo la mujer quien dice que a la comunidad le resulta muy doloroso ser testigo de la tragedia.

“Pedimos que las personas encargadas de construcciones sean supervisadas de forma correcta por las autoridades, que los funcionarios salgan de las oficinas a mirar qué está pasando en nuestros barrios”, afirmó Darcy.