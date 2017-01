Avanza negociación de tarifas de taxis y del TPC

Pese a que desde el 1 de enero pasado, Transcaribe hizo efectivo el aumento del pasaje, que pasó de $2000 a $2100, ni la busetas y buses del Transporte Público Colectivo (TPC) ni los taxis han incrementado su tarifa pues continúan las mesas de concertación con el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) para definir el incremento del 2017.

Días atrás, el alcalde Manolo Duque anunció que en esta semana ya debía estar listo el decreto de las nuevas tarifas y que el aumento para el TPC sería de $100, al igual que Transcaribe, para mantener la competitividad entre ambos servicios.

Héctor Sierra, transportador local, indicó que “el pasaje de los buses y busetas subirá $100 pesos, aunque esta tarifa no es rentable para nosotros pues no es suficiente para el sostenimiento de nuestros vehículos, pero el Alcalde nos dijo que debemos tener en cuenta la economía de los cartageneros, además que si la tarifa del TPC es más costosa, los usuarios preferirían a Transcaribe”.

Sierra argumentó que el incremento de la tarifa es insuficiente porque desde que entró en operación el masivo, la demanda del TPC ha disminuido, además deben asumir gastos de rodamiento y del ACPM, que en Cartagena tiene uno de los costos más altos del país, por galón.

“Cómo es posible que en esta ciudad el combustible sea tan costoso cuando hay una refinería”, cuestionó el transportador, quien agregó que los peajes dentro de la ciudad también afectan sus ganancias.

“Ya tenemos pérdidas”: taxistas

Félix Barrios, secretario de derechos humanos del Sindicato de Taxis de Cartagena, afirmó que “ya tenemos pérdidas porque el alza del combustible y demás rubros se comenzaron a aplicar desde que comenzó el año (...) Así como se expidió el decreto de Transcaribe desde el 1 de enero también se debió resolver el de los taxis y de buses urbanos”.

El sindicalista señaló que los precios de la carreras del Centro hacia las otras zonas de la ciudad se le aplicará un incremento del 7% de acuerdo con Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sin embargo, el gremio de los taxistas y la Administración no han podido acordar las tarifas hacia la Zona Norte, pues consideran que el ajuste del 7% no es justo, toda vez que los valores de la vigencia 2016 no son rentables y no les fueron consultados.

“Hay una descompensación en esas tarifas porque el año pasado el Distrito las fijó sin consultarnos. Por ejemplo para Arroyo Hondo la tarifa es de $40 mil y se pagan 22 mil en el peaje de Marahuaco. En ese punto no hay consenso porque no hay un adecuada relación entre costo y beneficio”, dijo el taxista.

Frente a esta situación, el sindicato de taxistas radicó un derecho de petición ante el DATT, en el que solicitan la presencia de Edilberto Mendoza, director de la entidad y del jefe de la oficina jurídica de la Alcaldía, para culminar el acuerdo. Están a la espera de la respuesta para definir la fecha del próxima encuentro para concertar.

El Universal consultó al DATT sobre esta negociación, pero al cierre de esta edición la entidad no se pronunció.

Así quedarían algunas tarifas

De acuerdo con el incremento del 7%, la tarifa mínima quedaría en $6400 y esta se debe cobrar del Centro a barrios como Pie de La Popa, El Espinal, Crespo, Manga y Castillogrande.

Del centro a Daniel Lemaitre, Alcibia y San Francisco, costaría $6800; a otros sectores como Armenia, Barrio España, Alto Bosque y Hospital Universitario la tarifa sería $8000.

Desde el aeropuerto a barrios entre la Bomba del Amparo y El Recreo sería de $21.500.

La tarifa mínima del Centro a barrios como Lo Amador, Torices y Bocagrande quedaría en $6400.