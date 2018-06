Avanza proceso para creación de la política pública de habitantes de calle

Con el diagnóstico de habitabilidad en calle presentado por la Secretaría de Participación y Desarrollo Social a la Secretaría de Planeación Distrital, avanza el proceso con el que se busca implementar la política pública para atender a las personas que se encuentran en esta condición en la ciudad. Son aproximadamente 700, según el último censo realizado en el año 2015.

Milciades Osorio, coordinador del programa de habitantes de calle, explicó que “en esta primera etapa nos centramos en construir el diagnóstico de habitabilidad en calle, el cual fue presentado y aprobado por parte de Secretaría de Planeación. Ahora estamos esperando que se reúna el Consejo de Política Social, para que también dé su aprobación y avancemos en la construcción del documento final, que dé pie a la creación de la política pública que permita atender a esta población vulnerable”.

En caso de ser aprobado el documento, la secretaria de Participación y Desarrollo Social, Claudia Anaya, comenzaría a convocar a los actores implicados en esta problemática social para definir principalmente: rutas de atención, necesidades presupuestales y elaboración del proyecto de acuerdo, que será presentado ante el Concejo Distrital.

El Universal intentó conocer detalles del informe, sin embargo no fue posible acceder a este.

Hogar de paso sin contrato

Desde hace un año, el hogar de paso con el que contrataba el Distrito está sin convenio para desarrollar acciones que contribuyan a mitigar el problema de los habitantes de calle. Esto implica que esta población se vea mucho más fuera de control frente al consumo de drogas, que afecta su comportamiento.

“La falta de intervención hace que la situación se agrave. El Distrito realmente no ha estado pendiente como debe ser de esta problemática de habitantes de calle. Veníamos adelantando trabajos de sensibilización, concientización y búsqueda para poderlos ayudar, pero esos trabajos no los podemos realizar al no contar con un contrato por parte del Distrito”, dijo Danis Yoreda Julio, coordinadora del hogar.

Bazurto, punto crítico

Con frecuencia, conductores de buses, taxis, vehículos particulares y de Transcaribe, se quejan de cómo se atraviesan en la avenida Pedro de Heredia, a la altura del mercado de Bazurto, los habitantes de calle. Los comerciantes del sector también son testigos de esta situación y afirman que a eso se le suman otra serie de sucesos que perjudican su actividad comercial.

“Aquí en el mercado de Bazurto es común ver ese tipo de escenas. Ademas las riñas son constantes entre los habitantes de calle que se disputan el lugar, con el fin de ganarse las monedas que la gente les pueda brindar por ayudarlos a cruzar de un lado a otro. También he visto agresiones hacia quienes no les dan dinero, llegando hasta al punto de escupirlos”, dijo Luis Fernando Rivera, comerciante del mercado de Bazurto.