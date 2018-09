Baja presión afecta servicio de agua en Bocagrande

Una residente del barrio Bocagrande envió una misiva a este diario, donde asegura que ese sector, junto con los barrios Castillogrande y El Laguito, también sufre con la baja presión del agua potable.

Aseguró que, al igual que en los barrios populares, en estos estratos altos “la presión del agua es pésima. Y se ve cómo disminuye después de las 8 de la mañana. Esto ha obligado a muchas familias a tener que comprar motobombas, con el consiguiente aumento del servicio de energía, ya que funcionan con 220 voltios”.

La lectora considera, además, que la empresa “Aguas de Cartagena no se preparó para atender la demanda que implicaría la construcción de tantos edificios; y cada día el problema se agrava, además de que las tarifas suben, pero el servicio baja su calidad”.

El presidente de Asobocala (que agrupa los barrios en mención), Ignacio Villarreal, manifestó que, en efecto, ha escuchado estas querellas de sus vecinos en las asambleas que su despacho organiza periódicamente.

Según los afectados, las fallas vienen ocurriendo desde hace un mes, “pero gradualmente hasta llegar al punto de suspenderse, aunque no demora mucho para volver”.

Villarreal anotó que hasta el momento no se han enviado requerimientos a Acuacar, pero se está preparando uno en el que no solo se hablará del servicio de agua potable sino también del rebosamiento del alcantarillado, anomalía que se había reducido ostensiblemente, pero que reapareció con las lluvias de este año.

El líder cívico reconoció que la empresa de servicios, cuando se presentan estos casos, envía sus camiones de succión y solventa la situación, “pero la idea sería una solución definitiva, pese a que sabemos que estos barrios ya carecen de imbornales porque superaron la cota con la intromisión de la arena marina”.

Acuacar informó que esas fallas fueron transitorias, debido a la realización de nuevas intervenciones en las plantas de tratamiento del barrio El Paraguay.

Otro factores son la elevada temperatura que registra la ciudad, que aumentan el consumo de los usuarios; el crecimiento urbanístico y los asentamientos subnormales.

En cuanto al alcantarillado sanitario, un vocero afirmó que funciona eficientemente y los rebosamientos que han sido esporádicos, debido al mal uso del sistema, específicamente con el ingreso de grasas o arenas, que han provocado obstrucción de la tubería y en la evacuación indebida de aguas lluvias y aguas de marea.

Según él, la empresa ha realizado mantenimientos preventivos y correctivos en el alcantarillado sanitario, utilizando todos los medios disponibles, como equipos de presión-succión, cabrestantes, etc.

“Además, se efectúan operativos especiales de limpieza de las redes, estación de bombeo e impulsión”, dijo.