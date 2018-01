Bañistas no respetan restricción en playas de Crespo

“Están prohibidas. Hay rondas permanentes de policías y salvavidas, advirtiendo a la gente que no se bañe allí, que no se acerque; igualmente hay señalización que indica la prohibición del ingreso al mar, pero los bañistas llegan y a veces no quieren acatar las recomendaciones, se muestran reacios a salir del mar. Incluso he tenido que mandar la máquina de Bomberos para que apoye con esas labores”.

Con esas palabras, el comandante del Cuerpo de Bomberos, Joel Barrios, explicó a El Universal la situación que se vive en las playas de Crespo, las cuales están prohibidas para bañistas desde que el Consorcio Vía al Mar empezó la ejecución del proyecto del Anillo Vial de Crespo, hace tres años y tres meses. La obra fue entregada en noviembre de 2016, pero la playa quedó inhabilitada por tener desniveles en el mar.

Barrios señaló que los bañistas “creen que todo está normal en la playa, así que hemos tenido muchísimos inconvenientes porque en realidad están restringidas desde la bomba de gasolina que está cerca al puente de Crespo hasta el Club Naval de Suboficiales”.

Por la terquedad de los bañistas, en la primera semana de este mes el Cuerpo de Salvavidas atendió tres rescates y el pasado 16 de enero se registró la muerte por inmersión de un joven de 22 años.

¿Podrían habilitarse en marzo?

En junio de 2017, Luis Fernando Andrade, entonces presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), dijo que las playas de Crespo se abrirán en nueve meses, es decir, el próximo marzo. Lea aquí (Playas de Crespo se habilitarán en 9 meses)

En ese momento explicó que a partir de noviembre del año pasado, fecha en que se entregó la obra del Anillo Vial de Crespo, se tenía que esperar año y medio para que el mar se estabilizara.

“Lo que creemos conveniente es que después de hacer los rellenos, los espolones y otras intervenciones, hay que analizar la reacción de todo esto con el mar y solo puede tenerse seguridad entre uno y dos años, por lo que se están haciendo monitoreos para ver cómo se comporta la arena por medio de batimetrías. Esperamos que dependiendo del comportamiento de la arena, las playas de Crespo sean habilitadas”.

Ante esta declaración, el comandante de Bomberos manifestó que la apertura del balneario “debe ser después que se reúna un comité de playas que con ingeniería pueda mirar el comportamiento que ha tenido el mar”.