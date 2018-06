Base Naval ARC Bolívar ya no será trasladada a Tierrabomba

Mediante el decreto 975 del 7 de junio de 2018, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa desiste de su intención de trasladar la Base Naval ARC Bolívar a la isla de Tierrabomba.

Este nuevo decreto deroga el 2731 del 23 de noviembre de 2013 que declaraba de interés nacional la construcción de esta unidad militar en la isla y esgrime varias razones para tal decisión.

Explica el Ministerio que con el proceso de saneamiento predial de los inmuebles que conforman la Isla de Tierrabomba (Cartagena), adelantado por el entonces Instituto Nacional de Reforma Agraria -INCODER-, hoy Agencia Nacional de Tierras. se verificó que la Nación - Ministerio de Defensa Nacional- Armada Nacional sólo era propietaria del predio denominado "Hacienda Tierra Bomba", adquirido a la Andian National Corporation Limited mediante Escrituras Públicas No. 139 del 23 de Enero de 1931 y No, 623 del 27 de junio de 1931, es decir que la Nación no es propietaria de la totalidad de la Isla, como se señaló en la Escritura Pública No. 10 de/S de enero de 1961.

Que por razones logísticas, para garantizar un abastecimiento eficiente de provisiones y suministros en la Isla de Tierrabomba, la nueva Base Naval del Caribe en dicha localidad requeriría de un acceso vehicular, lo cual supone la formulación, estructuración y ejecución de un proyecto de infraestructura vial de gran envergadura con los requisitos técnicos, ambientales, jurídicos y presupuestales que ello supone.

Por lo tanto, el Gobierno considera que a la fecha fecha se advierten razones técnicas que imposibilitan la construcción de la nueva Base Naval del Caribe en la isla de Tierrabomba, razón por la cual es necesario derogar el referido Decreto 2731 de 2013 y que la localización de la nueva unidad naval requiere previamente la realización de los respectivos estudios de viabilidad técnica, jurídica y financiera.

CONSECUENCIAS

Esta decisión del Gobierno Nacional presupone un nuevo reto para el Ministerio de Cultura que había anunciado que en una parte del terreno que desocuparía la actual Base Naval se construiría el Museo Nacional del Galeón San José.

De otro lado, con el desistimiento del traslado de la Base Naval, Cartagena ve empatanado el proyecto de realizar allí un gran parque y de desembotellar la entrada y salida al sector turístico de Bocagrande, que cuenta con una única vía, insuficiente para el fluido vehicular de la zona.