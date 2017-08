Bebé de 11 meses sigue esperando trasplante de hígado

Hace 21 días, Comfamiliar EPS informó que estaba realizando el trámite administrativo legal para trasladar a una bebé de 11 meses a un centro de salud de quinto nivel, donde le reemplazarán el hígado enfermo por uno sano, sin embargo, la pequeña Ana Beatriz Amador Leiva continúa esperando. Lea aquí (Bebé de 11 meses espera trasplante de hígado)

Su madre, Érika Leiva Ramírez, está desesperada, pues desde el pasado 31 de mayo la menor de edad permanece en la Casa del Niño y “cada día está más delicada”.

Vale recordar que la obstrucción de los conductos que transportan un líquido llamado bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar es lo que tiene en riesgo la vida de Ana.

“A mi hija se le está creciendo mucho más el abdomen, pero su cuerpecito se está adelgazando cada día más. Lo único que le hace ver más volumen es la barriga. Todos los días, una doctora y yo llamamos a Comfamiliar y no nos responden”, contó la madre.

Señaló que ayer, un médico de la Casa del Niño llamó a la clínica Valle de Lili, en Cali, opcionada para realizar el trasplante de hígado, “y respondieron que están esperando la disponibilidad de la EPS”.

Advirtió que “si Comfamiliar no me responde, tomaré el riesgo de sacar a mi hija de la Casa del Niño y llevarla a la puerta de sus instalaciones para ver qué hacen. Ya no sé qué hacer para que la atiendan”.

Siguen cotizando

Consultada por El Universal, Comfamiliar informó que el trasplante de hígado que requiere Ana Beatriz es “un procedimiento de altísimo costo, por lo que nuestro equipo y personal administrativo está haciendo todo lo posible por tener la confirmación a la mayor brevedad”.

Puntualizó que “se hicieron en los últimos días las debidas solicitudes de respuesta a las cotizaciones pedidas a diferentes entidades como la Clínica Valle del Lili (Cali), la Fundación Hospital San Vicente de Paul (Medellín), el Hospital Pablo Tobón Uribe (Medellín), entre otras, pero solo en la Clínica Valle del Lili es que se podrá realizar el procedimiento, pues fue la única que manifestó disponibilidad y capacidad”.

Según la EPS, “en este momento se está realizando el trámite de pago anticipado para efectuar el procedimiento y se está en este curso, pues solo de esta manera que la clínica procede”.

Este medio preguntó cuánto tardaría ese trámite y no obtuvo respuesta.