Becados del Colegio Mayor esperan aprobación de subsidio

Un grupo de 40 estudiantes que accedió a la educación superior en el Colegio Mayor de Bolívar, gracias a un convenio de la institución con el Distrito, se quedó sin estudiar este semestre, pues al finalizar el cliclo técnico les informaron que la subvención (del 100%) no cubría el ciclo profesional.

Los afectados aseguraron a El Universal que tal aclaración no estaba especificada en el texto de la convocatoria.

“Al finalizar el tercer semestre nos dijeron que no podíamos continuar becados porque el Distrito solo había pagado hasta ciclo técnico a pesar de que al principio nos dijeron que era hasta el profesional, y nos propusieron acceder a otras ayudas de estudio como los Ceres, pero no aceptamos porque eso no fue lo que nos dijeron al inicio”, explicó Luis Enrique Dirak estudiante de administración de comercio exterior en el Colegio Mayor.

Los universitarios también acudieron a la Secretaría de Educación e indicaron que en ese despacho les dijeron que el Distrito había cubierto la carrera en la que se inscribieron.

“Claro que nos inscribimos en una carrera técnica porque el Mayor no tiene carreras profesionales sino en ciclos propedéuticos”, señaló el estudiante.

Dirak contó que él y varios de sus compañeros interpusieron tutelas para que el Mayor respondiera unos derechos de petición y cumpliera con las condiciones del convenio que fueron divulgadas y que luego de esto las directivas acordaron reunirse con la Secretaría de Educación para discutir la situación.

“En esa reunión llegaron a la conclusión de que difundieron mal la información del convenio y que gestionarán recursos para que el Distrito asuma el 75% de la matrícula y nosotros el 25% restante”, indicó Luis Enrique.

La rectora del Mayor, Carmen Alvarado, indicó a este medio que en efecto se tramitó ante la Alcaldía una propuesta de subvenciones que ya se había estructurado antes del incidente con los becarios y que ellos se incluyeron en lo que será un nuevo convenio para que continúen con sus estudios.

“En la reunión que se realizó con la Secretaría de Educación se les aclaró cada punto y ellos entendieron que hubo una confusión en el manejo de la información por parte de ellos y tal vez de algunos funcionarios de la institución”, dijo la directiva quien agregó que “la nueva subvención no es una obligación ni de la institución ni de la Alcaldía”.

Alvarado dijo que la administración distrital informó que ya tienen disponibilidad presupuestal y que a finales de este mes podría estar listo el nuevo convenio.

Sobre la convocatoria

En la página web del Colegio Mayor se promocionó el convenio entre esta institución y el Distrito, en una publicación del 8 de octubre de 2014, que señala que son 450 cupos los que se ofertan.

La publicación de la sección “Noticias” señala que son cinco programas entre profesionales y tecnológicos por ciclos secuenciales a los que accederían los beneficiarios y no incluye carreras técnicas ni hace la salvedad de que solo se cubriría hasta el ciclo técnico del programa escogido.

Fallo de tutela

La tutela que interpuso Luis Enrique Dirak contra el Colegio Mayor, alegando el derecho fundamental a la educación, no fue fallada a su favor en primera instancia, pero en la segunda el juez ordenó garantizar la matrícula del joven en el ciclo tecnológico de su carrera.