Blas de Lezo, un año después de la tragedia

La escena parecía una pesadilla, era demoledor estar en medio de los gritos, los socorristas corriendo, heridos intentando rescatar a sus compañeros; curiosos, asombrados, gente buscando a sus familiares, no poder contener las lágrimas pero tener que salir en directo a decirles a los cartageneros que en Blas de Lezo colapsó un edificio.

“Aún no entendía qué pasaba, cómo era posible que un edificio de seis pisos, que en ese momento pensamos era de cuatro, se derrumbara, que estuvieran sacando a personas debajo de los escombros (…) el edificio se había caído siete minutos antes, alrededor de las 10 -11 de la mañana, lloré, agarré el micrófono, y estuve en vivo durante casi 90 minutos describiéndole a la gente qué había pasado en Portales de Blas de Lezo II”, cuenta Carlos Rivera, periodista del Canal Cartagena, el primero de los colegas en llegar al sitio donde se levantaba una de las construcciones ilegales del ahora llamado ‘clan Quiroz’.

La columna de polvo que levantó el colapso del edificio, fue la guía para los periodistas que llegaron al lugar de la tragedia. La gente gritaba que era un incendio, les costaba creer que el edificio por el que habían pasado unos minutos antes, del que eran vecinos o donde trabajaban sus amigos, esposos, padres o hijos, se había caído, sepultando a varios obreros.

“En estos momentos estamos en una emergencia en el barrio Blas de Lezo, se cayeron unas placas, se está hablando de personas sepultadas”, se escucha en un video de 18 segundos grabado por Luis Eduardo Herrán, reportero gráfico de El Universal, quien con voz entrecortada intenta narrar qué estaba sucediendo; en ese momento la información no era clara, había caos.

Siete minutos después de la tragedia… “veía cómo sacaban de los escombros a personas heridas y corrían hacia la ambulancia, ahí caigo en cuenta que es una tragedia, que había mucha conmoción pero poca información. Estuve dos minutos llorando sin saber qué pasaba pero entendiendo que era grave, le dije al camarógrafo que me acompañaba que grabara, me desbaraté, estaba abrumado, aún se me aguan los ojos cuando pienso en lo que sentí ese día. Llegó mi compañero, me sequé las lágrimas y lo que hice fue comenzar a describirles a los cartageneros lo que se estaba viviendo en Blas de Lezo”, agrega Rivera, quien estaba con el equipo periodístico del Canal Cartagena en una transmisión que se hace cada mes desde un barrio de La Heroica, y que ese 27 de abril le había tocado a Blas de Lezo.

Rivera transmitía así para el Canal Cartagena. Describía, lloraba, se secaba las lágrimas y volvía a empezar. “Teníamos que informar algo que nos tenía destrozados y que ni siquiera entendíamos. En ese momento tenía que hacer pausas para secarme los ojos porque no paraba de llorar”, recuerda.

La sal en la herida

Una primera publicación del entonces alcalde Manuel Vicente Duque indicaba que en la construcción todo estaba en orden. “Este edificio colapsó hace pocos minutos (…) contaba con licencia de Curaduría Nº 1 de Cartagena (…) seguimos en la zona del desastre atendiendo esta emergencia”, decía la publicación de Duque, que iba acompañada de una foto de la licencia que horas después confirmaron que era falsa.

“Todavía teníamos la herida viva y saber que la licencia era falsa fue como ponerle sal, saber que la vida de 22 personas se habían perdido por otras que no conocíamos en ese momento, pero que habían construido de manera irresponsable. Dolía más porque algunos decían que como el día anterior llovió, cuando el maestro de obra llegó, los obreros le dijeron que las columnas tenían problemas, presentaban fisuras, y lo que les dijo fue: resanemos y listo. Fue indignante”, añade Rivera.

“Dolor que derrumba”

La próxima semana se cumple un año de la tragedia en Blas de Lezo, que enfrentó a los cartageneros a una realidad dolorosa: Portales de Blas de Lezo II no era el único edificio con licencia falsa y construido en la ilegalidad por una misma familia, ya se han descubierto 36 en las mismas condiciones y según la Fiscalía serían más; se ahorraban materiales de construcción y al parecer no cumplirían con las normas de sismorresistencia, lo que pondría a los edificios en situación de riesgo.

Mientras se siguen identificando los edificios construidos con licencias falsas, se hacen los estudios para determinar si los identificados están en riesgo estructural y miembros del ‘clan Quiroz’ y funcionarios afrontan investigaciones por estas construcciones. El Universal, al igual que los cartageneros, no olvida la tragedia y sigue escuchando a las víctimas, recordando las historias y reconstruyendo lo que muchos han llamado “una tragedia anunciada”.

Para no olvidar, para recordar a las víctimas, para pedir acciones contundentes de las autoridades y que se defienda nuestro derecho a la vida y a soñar con comprar una vivienda digna y legal, desde hoy arranca “Blas de Lezo, un año después de la tragedia”, un especial de El Universal que recopila la visión de las víctimas y lo revelado en las audiencias de los Quiroz, sobre los elementos que llevaron al colapso del edificio y con él de la estructura de construcción ilegal en la ciudad. Desde la trampa mortal en la que se convierten las licencias falsas, pasando por el sistemático ahorro en los materiales, las historias de los vecinos, las familias y las víctimas, ¿quiénes eran los Quiroz antes de la tragedia?, ¿qué pasó con los obreros heridos y las familias de los fallecidos? Entre otros temas que permitirán reconstruir ese siniestro imborrable.