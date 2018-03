Bloqueo en La Consolata por salida de busetas de El Socorro-Los Jardines

La comunidad del barrio los Jardines y sectores aledaños realizan en la mañana de este lunes un nuevo plantón en el turno de las busetas de Socorro y de está manera pretenden exigir el reintegro de ellas.

Los habitantes de los barrios Nelson Mandela, La Consolata, El Silencio, El Nazareno y El Rosedal, entre otros mantienen la protestas de las partir de las 7 de la mañana.

Los habitantes de estos barrios se quejan porque desde hace una semana que inició la operación del Transcaribe en los barrios mencionados, el transporte se ha puestos más "pesado" que nunca. Argumentan que las busetas que cubrían está Socorro – Jardines están fuera de circulación y los buses de Transcaribe pasan hasta con 40 minutos de diferencia.

La principal inconformidad de los residentes de dichos barrios es que les toca caminar hasta 20 minutos para llegar a su destino final y los padrones del Sistema Integrado de Transporte Masivo no dan abasto para todos los residentes de la comunidad. Así mismo aseguran que desde que quitaron las busetas son varios los afectados por la delincuencia porque Transcaribe no transita a las 4 de la mañana, que es cuando sale la mayoría a trabajar; y no continúa hasta las 10 y 11 de la noche, que es cuando mucha gente regresa a su casa.

El gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, había asegurado en días anteriores que esos vehículos debieron haber salido de circulación hace un año, pero por causa de una tutela que le habían interpuesto al DATT no se había efectuado el retiro.

En cuanto a la cobertura, indicó que en esa zona hay varias rutas de Transcaribe: la 105, 107 y la 104, que tienen casi 30 buses.