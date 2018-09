“Bomberos pedían bonos en vez de uniformes”

Desde hace dos años, los 93 miembros del Cuerpo de Bomberos de Cartagena no tienen uniformes óptimos para enfrentar situaciones extremas ante las llamas. Ahora, cuando el Distrito adjudicó un contrato por más de 757 mil millones de pesos para que se les entregue una nueva dotación, el sindicato de este gremio aseveró que hubo sobrecostos en este proceso.

Ante los cuestionamientos, la alcaldesa (e) de Cartagena, Yolanda Wong Baldiris, le explicó a El Universal que una de las exigencias del sindicato era que en vez de uniformes se les entregaran unos bonos, pero que esto era imposible ya que el objeto del contrato es el de la confección de esta indumentaria, no de desembolso de recursos.

Además, agregó que el proceso licitatorio lo empezaron en el 2017, pero que la contratación y adjudicación solo se concretó hasta ahora por la coyuntura política y de interinidad que atravesó la ciudad, además de unas verificaciones y un estudio de mercado que hizo el Distrito para comparar precios. Wong recordó que aunque todos los proceso de compras para bomberos los hacen a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente, la licitación de los uniformes se quedó por fuera de este por unas reclamaciones del contratista.

“Los señores de bomberos dijeron que había un alto costo, pero nunca lo demostraron y ya el contrato estaba adjudicado. Empezaron a presionar con una veedora e hicimos una reunión en la que estuvo la Procuraduría. Ellos pedían que ese contrato se convirtiera en unos bonos en dinero y por supuesto eso no se podía hacer porque lo que se contrató fue la hechura de los uniformes (...) les expliqué como abogada que eso no se podía convertir en bonos porque el dueño del contrato iba a reclamar que lo que él contrató fue hacer unos uniformes.

“En ese orden de ideas manifesté que estaba dispuesta a comprar todo lo de bomberos por Colombia Compra Eficiente. La persona que ganó presentó un escrito diciendo que no le había dicho justificadamente por qué no firmaban su contrato si ya se lo había ganado. Empezamos a analizar y si no le pagábamos el contrato, los teníamos que indemnizar por una cláusula de penalidad, que no estábamos en condiciones de pagar”, dijo la mandataria.

“No los conozco”

Wong resaltó que no conoce a la contratista y su empresa, Ecoproyect S.A.S., que están sobre el valor promedio, que el proceso fue transparente y que esperan la entrega de los uniformes.

Por otro lado, contó que el problema con el sindicato de bomberos es que “se plantan en que en el acuerdo sindical dice que tienen que consultar con ellos todos los gastos”, por lo que todo su accionar ha sido transmitido al comandante del Cuerpo de Bomberos, Joel Barrios, vía correo electrónico, quien, según la funcionaria, no ha puesto peros en ningún asunto.

Sin respuesta

Este medio se intentó comunicar con el comandante del Cuerpo de Bomberos, Joel Barrios, pero hasta cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Sin embargo, se conoció un video en que Javier Padilla, representante del sindicato de bomberos, manifestó que “no hubo contratista en el momento. Sí se adjudicó, pero Sergio Londoño Zurek no firmó el contrato porque hubo un sobrecosto en las dotaciones”.

