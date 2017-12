Brazaletes electrónicos, “una tecnología subutilizada”

El cuerpo de Óscar de Jesús Suárez, de 24 años, estaba tendido sobre el pavimento de la vía Circunvalar el domingo 10 de diciembre.

Entre los rumores, que decían que había sido linchado tras un presunto atraco, la bota del pantalón medio levantada dejaba ver una cinta negra que rodeaba el tobillo de una de sus piernas.

Por el beneficio de detención domiciliaria del que gozaba, Óscar debía estar en un perímetro muy cercano a su casa, pero no fue hasta que lo descubrieron, presuntamente, delinquiendo, cuando se supo que violaba la norma.

La decisión

El motivo por el que una persona condenada por un delito puede acceder a detención domiciliaria depende de las características del caso y consideraciones con que cuente cada juez para tomar la decisión. Una funcionaria de ejecución de penas explicó a El Universal que desde el primer momento en que se ordena el beneficio, comienzan los problemas con su cumplimiento, resumidos en la incapacidad del Estado para cubrir sus obligaciones con el sistema carcelario colombiano.

El presupuesto

“Un juez de ejecución de penas concede al condenado la medida, con base en ciertos parámetros, deben tener un tiempo determinado de pena redimida en centro carcelario o estar cubiertos con algún beneficio... el problema surge, cuando se les concede, pero el Estado no tiene la capacidad para cubrir la vigilancia electrónica”.

Contó la funcionaria que en casos en que no es posible la vigilancia electrónica, el beneficio se concede, con un compromiso firmado por los presos y el control debería ser mayor para verificar el cumplimiento, pero allí el presupuesto y la capacidad de las instituciones estatales, vuelve a ser un problema.

Los controles

Edward Montaño, presidente del sindicato del Inpec, asegura que luego de que a una persona se le otorgue la vigilancia electrónica, el funcionario encargado se desplaza hasta el sitio con un técnico especializado que instala el brazalete.

Las señales que emite el dispositivo no son controladas desde cada ciudad, sino que el sistema de monitoreo está en Bogotá, por lo que en caso de que alguien infrinja el espacio que tiene permitido, será en Bogotá donde se emitirá la alarma y desde allá se enviará un reporte físico a la regional para que se haga una visita al lugar de residencia.

“Nosotros hacemos la revista, miramos si está en el sitio, se le abre un memorando para que diga por qué salió, si estaba en cita médica o si tenía que llegar a alguna audiencia y por qué no informó al penal”, explicó Montaño.

Aunque la funcionaria del juzgado de ejecución de penas aseguró que el Inpec hace visitas periódicas y sin aviso, tanto a quienes tienen vigilancia electrónica como a quienes solo tienen la detención domiciliaria, Montaño explicó que como el control electrónico se hace desde Bogotá, las visitas por infracción no son inmediatas. Es decir, que en el caso de Óscar Suárez, cuando salió de su casa sin autorización, el aviso llegaría por lo menos con un día de retraso a Cartagena.

Esa dificultad evidencia lo que un juez consultado por este medio define como un uso limitado de la tecnología de la que se goza. “Si semanalmente no se da un reporte al juez cuando hay una persona infringiendo las condiciones del beneficio, entonces él no se va a enterar y no va a considerar revocarlo”, comentó.

Estructura insuficiente

La escasez que se evidencia en la falta de brazaletes para todos, explicaron los funcionarios, resulta en una pérdida de miedo por la autoridad. Aseguró el juez que si un preso no siente que se le está controlando, entonces cada vez saldrá más lejos. “Es justo que verifiquen en la vivienda de manera rigurosa, hasta el punto que la persona que tenga detención domiciliaria tenga temor de salir y así respete la medida”, enfatizó el juez.

Para lograrlo, explicó, se necesita que el Estado mejore la infraestructura del sistema penal. A eso se limita, contó la funcionaria, el problema: no hay recursos para mejorarlo.

De terror

La radiografía de la crisis carcelaria y laboral de los guardias del Inpec es una historia de terror. Según información revelada a El Universal en mayo de este año, solo 120 guardias custodian a 2.002 reclusos en la cárcel de Ternera. Es decir, suponiendo que todos trabajaran todos los días, las 24 horas del día, le correspondería a cada uno el cuidado de aproximadamente 17 reclusos. Si hacen turnos de 24 horas, y solo quedan cada día 60 guardias, a cada uno le tocaría el cuidado de 33 presos en promedio. Como si fuera poco, únicamente dos funcionarios están delegados para ‘pasar revista’ a más de 1.500 reos que tienen detención domiciliaria con vigilancia electrónica en Cartagena.