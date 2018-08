"Cada 20 minutos hay un accidente en El Pozón"

Los habitantes del sector Central, en el barrio El Pozón, están desesperados y ya no saben cómo más lanzar una voz de alerta debido a un enorme hueco con el que deben convivir desde hace años.

A diario son testigos del peligro que esto representa tanto para los vehículos como para transeúntes, mientras crece el temor de que ocurra alguna tragedia. Sostienen que al día son muchos los incidentes con motos, carros, bicicletas y vehículos pesados, ni el carro recolector de la basura se salvó al quedar una de sus llantas incrustadas en el hueco.

Para la comunidad, “los vehículos pesados deterioran los trabajos que se hacen, más que todo los de Transcaribe, volquetas, esas placas no resisten el peso, necesitan meter un material más fuerte para que puedan aguantar el peso de esos vehículos. Secretaría de Infraestructura debe arreglarlo”.

“Entre más días, más grande el hueco. Cada 15 o 20 minutos hay un accidente ahí. Ha habido quejas pero no solucionan el problema”, manifiesta José de la Cruz

habitante del sector.

Esta petición no solo la ha hecho a esta administración, sino a las de Dionisio Vélez y Manuel Vicente Duque, pero no han encontrado respaldo. Además de ese hueco, luchan porque les pavimenten la Transversal 60 sector Primero de Mayo, así como iniciaron los trabajos en la calle La Cuchara.

“Con la Transversal 60 he metido varias peticiones, vino el topógrafo, se hizo el estudio de suelo y es la hora que no hacen nada. Con la administración de Manolo según se iba a trabajar pero como pasó lo que pasó, que lo metieron preso, usted sabe que todo se ‘desborondingó’. Vamos a esperar que se posesione quien sea el nuevo alcalde a ver qué sucede”, sostiene Euclides Orozco, habitante del sector.

Debido a lo deteriorada que está la Transversal 60, son muchas las personas que están padeciendo quebrantos de salud por el polvo que se levanta.

“Hay un polvorín, cuando llueve se estancan las aguas, lo que genera gérmenes. Hay muchas personas con problemas respiratorios, personas en sillas de ruedas no pueden salir por el deterioro de la calle. Vamos a ver qué pasa porque está bueno tanto berroche. Mire todas las peticiones que se han hecho, será meter una tutela”, puntualizó el señor Euclides Orozco.

¿Por qué no duran los arreglos?

Cuando El Universal llegó al lugar se encontró con pedazos de escombros y señalización pero no había trabajadores arreglando la placa de concreto. Según la comunidad, las autoridades actuaron cuando salió en medios de comunicación esa problemática con la que conviven sin solución definitiva.

Al hablar con varios habitantes de la zona, dijeron que están cansados porque los arreglos que hacen solo duran dos o tres meses, que es más el tiempo que permanece el hueco. Ellos se preguntan si estarán usando los materiales adecuados o de poca calidad porque no entienden por qué se viene abajo el trabajo hecho, para ellos, la administración debe ser consciente que muchos de los que transitan son vehículos pesados y por ello el material debe soportar ese peso.

"Pedimos que el trabajo que se haga sea garantizado. Dura más el hueco en la carretera que la placa de concreto puesta", dice Rubi Salas, residente en El Pozón.

El Universal trató de comunicarse con la secretaria de Infraestructura del distrito, Clara Calderón y saber el por qué de estos trabajos fallidos y su poca duración, además de exponerle algunas inquietudes de la comunidad, pero al cierre de esta edición no fue posible.