Cafesalud ata a sus afiliados: Personería

En abusos contra sus afiliados estaría incurriendo Cafesalud EPS, según denunció el personero distrital, William Matson Ospino.

Precisó que una de las faltas es que les está dificultando la desafiliación, pese a que no les garantiza una buena atención.

Prueba de ello es una acción de tutela interpuesta por un extrabajador de la compañía Pharmaser.

Matson explicó que en uno de los apartes del recurso, que ya fue admitido por el Juzgado 13 Penal Municipal, el denunciante narra que “hoy señor juez culminada la relación laboral y al no poder continuar como beneficiario de mi padre, requiero el retiro de Cafesalud EPS para poder afiliarme a la EPS de mi libre escogencia”.

Agrega que “Cafesalud ante tantas luchas me retira de su base de datos, pero omite reportar mi retiro al Fosyga, lo que impide afiliarme a la EPS de mi libre escogencia. No obstante los requerimientos, Cafesalud se mantiene omisiva a reportar con urgencia el retiro, lo que ocasiona que no pueda acceder a los servicios de salud”.

CONDICIONES DE TRASLADO

Ante el mencionado abuso, el representante del Ministerio Público envió el pasado 6 de enero una carta a Cafesalud EPS.

Allí les informa que existen quejas y tutelas por presuntas irregularidades presentadas en traslados y movilidad de sus afiliados, y les recuerda cuáles son las condiciones para esas acciones.

“Quiero expresarle mi preocupación por esta situación presuntamente irregular y violatoria del derecho a la libre movilidad y traslado de los afiliados de Cafesalud a otra EPS que cumpla con los estándares de calidad y oportunidad exigidos por la ley y que le resulten más benéficos a sus intereses”, afirmó Matson.

“En consecuencia -anotó-, quiero recordarle que el Decreto 2353 de 2015, expedido por el Gobierno nacional en materia de salud, nos enseña cuáles son las condiciones para el traslado y la movilidad de los afiliados en el Sistema y su efectividad. En él se dice que para ejercer el derecho al traslado, el afiliado cotizante o cabeza de familia debe: encontrarse inscrito en la misma EPS por un período mínimo de un año contado a partir del momento de la inscripción; no estar internado en una institución prestadora de servicios de salud, lo cual también aplica a cualquier miembro de su núcleo familiar; estar a paz y salvo el trabajador independiente en el pago de las cotizaciones al SGSSS; e inscribir en la solicitud de traslado a todos los integrantes de su núcleo familiar”.

NO APLICA PERMANENCIA

El personero también manifestó a la EPS que la regla general de permanencia no se aplica cuando: “la EPS deje de operar por disolución o liquidación, revocatoria de la autorización o retiro del municipio y se presenten deficiencias en la prestación o suspensión del servicio o haya menoscabo a la libre escogencia de IPS o cuando la red de prestadores no corresponda a la prometida”.

Anotó que tampoco se puede obligar a permanecer en una EPS cuando “se unifique el núcleo familiar de los cónyuges o compañero(a)s permanente(s) o cuando un beneficiario cambie su condición a la de cónyuge o compañero(a) permanente o ingresa a otro núcleo familiar; el afiliado cambie la residencia y la EPS donde se encuentra inscrito no tiene cobertura en el respectivo municipio; la afiliación o inscripción haya sido efectuada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —UGPP, el empleador o la administradora de pensiones o la entidad territorial”.

Matson recalcó a Cafesalud que de darse las condiciones para el traslado, “no puede oponerse a que su afiliado se movilice o traslade a otra EPS que le brinde mejores condiciones en calidad y oportunidad en salud, toda vez que el derecho a la salud es fundamental y el traslado y la movilidad encuentran su fundamento en la ley”.

Respecto a esa situación, la directora del Dadis, Adriana Meza Yepes, informó el pasado 27 de diciembre, cuando hizo un “llamado humanitario” a las directivas de la EPS en cuestión, que “a los afiliados que están solicitando su retiro y su traslado de Cafesalud les están demorando entre 90 y 120 días para definirles la situación”.

Esa demora al igual que lo denunciado por Matson fueron puestas a conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud.

MÁS ABUSOS

El representante del Ministerio Público aseguró que para acceder a ciertos tratamientos, los usuarios de la mencionada entidad deben trasladarse a Barranquilla, pues en Cartagena no se los pueden practicar porque Cafesalud carece de contratos.

Ese traslado obliga a la EPS a reconocerle viáticos y estadía tanto a los pacientes como a los familiares, sin embargo, no siempre son autorizados.