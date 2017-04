Cafesalud, la EPS peor calificada en encuesta de la Personería

En 1.445 encuestas realizadas durante 112 visitas a Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) y Centros de Atención Permanente (CAP), la Personería Distrital recogió la opinión de pacientes sobre los servicios de salud que reciben.

La demora en la entrega de medicamentos, así como el retraso para autorizar citas con especialistas y tratamientos médicos, fueron las principales quejas de los encuestados el pasado mes de marzo por la Personería Delegada en Derechos Humanos.

El personero Distrital, William Matson Ospino, dijo que la consulta “nos arroja que Cafesalud es la EPS campeona en la vulneración del derecho a la salud en la ciudad. Le sigue Comfamiliar, Coomeva, Salud Vida y Nueva EPS”.

La primera obtuvo 143 calificaciones en contra, pues 75 consultados aseguraron que presta un servicio muy malo, y otros 68 lo calificaron de malo.

De Comfamiliar, 138 personas dijeron que presta un servicio muy malo. Lo mismo dijeron de Coomeva 69. Asimismo el servicio de Salud Vida, cuarta en el escalafón, fue cuestionado por 58 pacientes (malo: 12 y muy malo: 46). Y el de Nueva EPS sumó 12 calificaciones en contra (malo: 2 y muy malo: 10).

Matson Ospino señaló que para mejorar los servicios de salud, “ya estamos haciendo mesas de trabajo con Comfamiliar, que ha tomado algunas medidas, sin embargo creemos pertinente que deben ser más de fondo con la entrega de medicamentos y la autorización de citas a tiempo, porque en enfermedades como el cáncer uno o dos días de espera son supremamente graves para un paciente”.

“Con las otras EPS -anotó- hay que abrir mesas de trabajo. Lo primero es pasarles por escrito una función preventiva en materia de Derechos Humanos, diciéndoles que están incurriendo en violaciones al derecho a la salud, y requerimos de una mesa especial. Esa reunión la haremos en las EPS, para indicarles cuáles son las quejas de los pacientes y cuál es el plan de acción y los compromisos que adquirirían con la Personería y los usuarios de la ciudad”.

El personero afirmó además que durante las inspecciones a la atención de los pacientes se brindó acompañamiento especial a 687 personas que no podían acceder a tratamientos médicos, y en varios casos estas asesorías desembocaron en tutelas o requerimientos a las empresas de salud para que autoricen tales procedimientos.

QUEJAS DE IPS Y CAP

El funcionario señaló que en las IPS y CAP, el problema es que “se niegan en algunos eventos a prestar el servicio de Urgencias a las personas, supuestamente porque no tienen contratación con la EPS. Esa es una excusa que no tiene validez desde el punto de vista jurídico, porque no se requiere contrato con ninguna EPS para que se dé la atención en Urgencias. Además, a pesar del triage demoran mucho para atender a los pacientes y eso genera malestar”.

Advirtió que en los CAP de La Candelaria, La Esperanza, 7 de Agosto y Canapote, el personal de la Personería no pudo inspeccionar la atención de los pacientes porque los vigilantes impidieron su entrada.

“Le pasé un escrito al gerente de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, Roque Bossio, exigiéndole explicaciones de porqué le están impidiendo a la Personería realizar su trabajo en defensa de los usuarios de la salud en los CAP”.