Cafesalud "no responde, ni tiene red de servicios"

Solo en Cartagena, aproximadamente 56 mil personas están padeciendo la “insostenible” situación de la EPS Cafesalud. La causa, según informó el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), es que la entidad no tiene red de servicios en la ciudad.

“No responden a sus afiliados, tampoco respondieron al llamado humanitario que les hicimos. Las IPS se quejan de que no les pagan, pero lo más grave es que no tiene red de servicios para sus usuarios y nadie da la cara”, aseguró Adriana Meza Yepes, directora del Dadis. Lea aquí (Pacientes de Cafesalud siguen a la deriva)

Señaló que “la Superintendencia Nacional de Salud estuvo pendiente de cinco casos graves a los que decretaron medidas cautelares, pero ni a ellos les respondieron. Unos tres siguen sin resolverse”.

Por la pésima prestación del servicio de salud, Meza indicó que “muchos afiliados están pidiendo cambio de EPS y los están reteniendo por más de 90 días. Eso no es legal. Se lo he hecho saber a la Supersalud y no hemos tenido respuesta”.

El Hospital Universitario del Caribe (HUC) informó que ante Cafesalud tiene radicada una deuda que supera los 866 millones 390 mil pesos, y para conciliarla envió una solicitud a los funcionarios de la EPS. Ambas partes acordaron reunirse este mes y abordar el tema.

LA AUDITORÍA

Definir la red de servicios de salud y pagar las deudas a las IPS en Cartagena no son los únicos problemas de Cafesalud. En una auditoria adelantada por la Contraloría General de la Nación se reveló que, a nivel nacional, la EPS pierde más de 13 mil millones de pesos cada semana.

“Las pérdidas obedecen a los malos manejos del pasado”, dijo Edgardo Maya Villazón, en cabeza del órgano de control.

Según se establece en la auditoría, la grave situación patrimonial de Cafesalud se agudizó en diciembre de 2015, cuando reportó un saldo negativo en su patrimonio, equivalente a 651 mil 315 millones de pesos. “Deterioro que frente a 2014 fue del 90%”. Tal como sucedió en el pasado con Saludcoop EPS, la entidad en mención ha utilizado recursos en actividades distintas, para nada relacionadas con la prestación de servicios de salud.

La Contraloría advierte que Cafesalud pudo incurrir en un posible detrimento patrimonial de 2320 millones de pesos, al pagar sanciones, multas, intereses moratorios de distinto orden y costos de litigios administrativos con los recursos exclusivos para salud.

Además, señala que desde 2012, la Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar de vigilancia especial sobre la EPS, medida que se mantiene, en principio, hasta el 31 de marzo de este año. A pesar de ello, el Gobierno nacional le adjudicó 5 millones 269 mil afiliados más, provenientes de Saludcoop EPS OC. Esta decisión convirtió a Cafesalud en la EPS más grande del país en número de afiliados y le representó una exigencia operativa, financiera y operacional, que la entidad no ha podido superar.

Consultada por este medio, la Superintendencia Nacional de Salud informó que está analizando el informe y por ahora, no tiene un pronunciamiento.

ESTÁ EN VENTA

En diálogo con RCN Radio, Luis Guillermo Vélez, presidente de Cafesalud, reconoció que la EPS presenta serios problemas de operación y que desde el 2011 presenta pérdidas de alrededor de 80 mil a 90 mil millones de pesos por año.

Vélez informó que con el propósito de sanear la entidad financieramente, desde el año pasado se viene adelantando el proceso de venta. El nuevo dueño de la EPS se conocería en abril y en junio se estaría terminando el empalme con el nuevo operador.

“Cafesalud hoy tiene dificultades de operación, necesita rápidamente un nuevo norte que es el que pretendemos darle con la venta”, dijo.

Por lo expuesto por la Contraloría, el presidente de Cafesalud afirmó que “el informe tiene un defecto patrimonial acumulado que es al que se refiere la Contraloría porque para esa época había un reporte que recoge una historia de 15 a 20 años que tenían las EPS, más las del régimen subsidiado que para ese momento no debían cumplir con patrimonio y margen de solvencia”.

Añadió que “en algunas ciudades por temas de contratación tenemos operación insuficiente”.