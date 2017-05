"Cafesalud nos tiene del tingo al tango": pacientes

“Del tingo al tango” se sienten José Luis Guerra López y Edwin Alexander Ramírez Valdez, en busca de servicios de salud.

Ambos son pacientes de Cafesalud EPS, y para proteger sus derechos tienen a su favor fallos de tutelas, incidentes de desacato, e incluso llegaron a denunciar en la Fiscalía. Sin embargo, con ninguna de estas herramientas han conseguido los servicios requeridos.

José Luis Guerra López, de 34 años, afirmó que “mi principal problema es que hace 10 meses me mandaron a hacer una valoración para determinar si estoy o no apto para un transplante pulmonar y es la hora y no me la han hecho”.

Por la demora en la autorización de los exámenes, el hombre presentó un incidente de desacato, pues desde el 21 de noviembre de 2013 un fallo de tutela ordenó a la EPS brindarle tratamiento integral para su asma de origen ocupacional. Ese mismo año, por la mencionada patología, quedó incapacitado permanentemente.

El incidente de desacato fue fallado el 4 de abril de este año y ordenó arresto de tres días y multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la gerente de Cafesalud, Claudia Elena Morelo Ruiz. No obstante, ni el paciente ha sido valorado ni la gerente detenida.

“Fui a la Fiscalía porque me están vulnerando los derechos por todos lados. Puse la denuncia contra la gerente y tampoco hubo efecto. Estoy preocupado porque cada día que pasa me siento peor. Duermo con oxigeno porque en las noches se me dificulta mucho respirar, me ahogo y me rasca el pecho por dentro, sobre todo del lado izquierdo”, advirtió Guerra López.

“Desde junio del año pasado no recibo atención en neumología -resaltó-. El especialista que me vio por última vez me dijo que tenía fibrosis pulmonar en etapa 2”.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. no existe cura para esa condición. Los tratamientos, que incluyen medicamentos, terapias o el trasplante de pulmón, se centran en aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida.

El paciente indicó que “el pasado viernes me vio un neumólogo en Barranquilla y no me revisó. Lo que hizo fue darme las órdenes para que la EPS autorizara la valoración en Medellín y los exámenes. Solo me autorizó los exámenes de sangre que pueden hacerse aquí en Cartagena. No tienen contrato para nada que tenga que ver con pulmones”.

Señaló que “los medicamentos si me dan uno no me dan el otro. Perdí casi 24 kilos porque no me pasaba la comida. Con suplementos alimenticios subí 10 kilos, pero en diciembre dejaron de entregármelos. He llevado mi caso a la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Paciente, y no han podido ayudarme”.

“TENGO UN AÑO DE SUFRIMIENTO”: RAMÍREZ

Fracturas de columna por osteoporosis, trastorno depresivo, miopía, astigmatismo, laringitis leve, esofagitis y gastritis crónica superficial, son algunas de las patologías que están acabando con el bienestar de Edwin Alexander Ramírez Valdez.

El paciente de 42 años contó que “tengo un año de sufrimiento”, pues ese es el tiempo que aproximadamente completa la EPS sin entregarle medicamentos.

“Hace más de un año me mandaron vitamina D para que la osteoporosis no avanzara, a mitad del año pasado un corrector de postura, y la EPS no entrega nada. El problema psiquiátrico lo tengo desde hace cinco años. Debo tomar una pastilla cada 12 horas y otra cada seis. Me las estaban entregando puntualmente, pero hace cinco meses sin justificación alguna dejaron de hacerlo. Dicen que van a llamar a Bogotá para ver si autorizan, y nada. Vivo de la caridad y tomo las pastillas conforme las puedo comprar o me las regalan”.

Recalcó que por la falta de medicinas su diagnóstico ha variado. “Comencé con un diagnóstico de trastorno depresivo recurrente de episodio depresivo grave con síntomas psicóticos, que pasó a episodio depresivo moderado. Por la falta de medicinas volvió a agravarse”.

El paciente añadió que “me mandaron tratamiento para el reflujo gástrico y no me entregan los medicamentos hace un año. Lo último fue que en julio de 2015 me detectaron células falciformes y Cafesalud tampoco ha autorizado tratamiento”.

Para proteger sus derechos, Ramírez sostuvo que por cada necesidad “tengo tutelas, incidentes de desacato, cinco quejas en la Supersalud y estoy esperando cita en la Fiscalía. La Defensoría del Pueblo pidió un reporte de mi caso a la EPS y no respondió. Me dijeron que van a instaurar una tutela integral que cubra todas mis necesidades. Tengo la esperanza de que eso dé resultados positivos”.

“Yo era guardia de seguridad, una persona activa -recordó-. Desde que me operaron la rodilla, hace casi cuatro años, quedé incapacitado permanentemente, me dio el trastorno depresivo y le siguieron las demás enfermedades. Hoy día no puedo hacer nada, ni jugar con mi hijo de siete años”.