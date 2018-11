CAI ambiental: capturas, cierres e inmovilizaciones

La advertencia que le hizo la Procuraduría General de la Nación al Distrito en septiembre pasado para proteger la ciénaga de la Virgen no pasó inadvertida. Un mes fue suficiente para que un CAI móvil ambiental empezara a funcionar, no solo en esta zona, sino en toda la ciudad, con el fin de preservar los cuerpos de agua y sancionar a todas las personas que los contaminen.

Los resultados comienzan a sumarse a la travesía por preservar el ambiente. Según le manifestó a este medio el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, ya hay capturas y se inmovilizaron vehículos por los daños a la ciénaga.

El mandatario contó que han aprehendido a dos personas, una en el caño Juan Angola y otra en cercanías a la Terminal de Transportes, por el delito de contaminación ambiental. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Se inmovilizaron e estos operativos dos vehículos, una volqueta y un camión con estacas, con transporte de escombros, y también fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

Las construcciones no se salvaron, como se anunció durante la inauguración del CAI móvil, parte de la estrategia consiste en hacer seguimiento al escombro desde el sitio donde se genera, es decir, desde las obras que se realizan en la ciudad. En esta labor de vigilancia se ordenó el cierre de ocho obras en el Centro, Getsemaní y El Cabrero, por no tener permisos y no soportar disposición final de escombros. Algunas de estas están en proceso de apertura y tienen investigación formal en el Establecimiento Público Ambiental (EPA).

Patrullajes

Pereira resaltó que la presencia de la Policía en los cuerpos de agua es frecuente y que por eso personas inescrupulosas han dejado de cometer malas prácticas en la disposición de residuos sólidos.

“Los patrullajes son constantes por parte de la Policía y las autoridades ambientales, el EPA y Cardique, no solo en la ciénaga de la Virgen, sino en toda la ciudad donde hay obras (...) Todas las acciones están enmarcadas en el plan de acción del Ecobloque, que hoy está bajo revisión de la Procuraduría General de la Nación”, dijo.

Más operativos

Como estrategia de control y socialización con las comunidades aledañas a los cuerpos de agua en mención, este fin de semana y lunes próximo, varias entidades conformarán un frente interinstitucional. El EPA, Cardique, la Policía y la Dirección General Marítima (Dimar) se reunirán con habitantes de Puerto Rey, Tierrabaja y La Boquilla.

“Estamos haciendo cada 15 días reuniones para monitorear los resultados del CAI móvil y los casos que se presenten. Por otro lado, se inició un mejoramiento en la infraestructura de La Bocana y se estima que en un mes, el CAI permanente pueda ser una oficina estratégica de operaciones”, concluyó el alcalde (e).

Recordemos que estas acciones hacen parte de la respuesta de la administración distrital, entidades locales y nacionales a la advertencia de la Procuraduría, conocida a finales de septiembre de este año.

“Es pertinente aclarar que la Procuraduría General de la Nación no está solicitando un informe sobre las actuaciones adelantadas por las distintas autoridades a lo largo de los años con relación en las problemáticas planteadas, sino la definición de acciones articuladas a implementarse dentro de la mayor brevedad posible dada la gravedad de las situaciones puestas de presente en el presente oficio”, enfatizó el Ministerio Público en ese momento.