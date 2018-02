Playetas, a la espera de que se defina plan de acción

Por declaratoria de calamidad ambiental en Playetas (Barú), para acelerar la ejecución de obras que frenen los inminentes riesgos que la acechan, “procede que en el término de 48 horas se tiene que definir un plan de acción específico, entre la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena, para que los recursos que ha ofrecido el gobernador puedan usarse en las obras de protección que la zona necesita”. Así lo precisó el alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, quien anoche firmó el decreto que declara la calamidad ambiental.

Anotó que “parte del riesgo es que la comunidad quede sin vía de acceso, pero el riesgo más importante es el ambiental. Es que el agua del Canal del Dique entre directamente al mar Caribe”.

Londoño advirtió que “lo que está detrás de Barú es la bahía de Barbacoa, donde desemboca una parte importante del Canal del Dique y del sedimento de ese canal. Que se una esa bahía con el mar Caribe significa la muerte de los corales de la zona”.

Añadió que “desde el primer día estamos agradecidos con los recursos que pone la Gobernación, pero desde el primer día estamos muy preocupados y haciendo las gestiones necesarias para que el proyecto de Playetas salga adelante. Es un problema que heredamos. Desde 1996 el distrito de Cartagena está en estas gestiones”.

“Un paso importante”

El gobernador Dumek Turbay, quien tiene 15 mil millones de pesos asegurados para invertir en Playetas, manifestó que “celebro la declaratoria de calamidad ambiental como un paso importante a la solución, pero lo que hemos discutido con la Alcaldía es que se hace necesario, para que podamos invertir los recursos, que se desafecte el tramo de manera bilateral o de común acuerdo con el concesionario, o de manera unilateral a través de Valorización, que lo pudiera hacer la Alcaldía de Cartagena”.

Esto porque “la vía de Barú, hasta el pueblo de Barú, está concesionada -recordó-. Hay un concesionario y en ese tramo deben habilitarnos para intervenir, es decir, sacarlo de la concesión así sea de manera transitoria mientras se interviene para prevenir la posible calamidad ambiental que pueda ocurrir y restablecer la conexión vial”.

Turbay sostuvo que “creería que después de la calamidad lo que procede es que a más tardar mañana (hoy) estemos con el concesionario discutiendo ese apoyo. No pudiera entender de otra manera el proceso sino que el concesionario ayudara a que pudiéramos hacer la intervención, porque al final la ejecución del proyecto favorecería el poder seguir la concesión. Resuelto eso estamos listos para iniciar, ya sea una convocatoria con la Alcaldía en conjunto o un proceso licitatorio desde la Gobernación para intervenir el sector de Playetas”.

Recalcó que “tenemos los recursos garantizados. Vamos a esperar para ver qué solución hay”.

La Alcaldía informó que está esperando el plan de acción por parte de la Gobernación de Bolívar para incorporar los recursos anunciados, sin embargo, la Gobernación aseguró que el plan de acción debe ser definido por el Consejo Distrital de Gestión de Riesgo, “atendiendo a que se trata de una situación de calamidad pública distrital, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 63 de la Ley 1523 de 2012”.

No se suman a contrato

Adriana Trucco de la Hoz, secretaria jurídica de la Gobernación de Bolívar, explicó que los 15 mil millones de pesos dispuestos para mitigar el riesgo no serán girados al contrato de concesión vigente en el Distrito, “toda vez que no existe vínculo entre el concesionario y esta entidad territorial que permita realizar esa operación; ni puede hablar de convenio de cofinanciación; atendiendo a las prohibiciones vigentes al encontrarnos bajo el amparo de ley de garantías (Ley 996 de 2005)”.

Indicó que “una vez se reciba por parte de la Alcaldía la desafectación del tramo a intervenir, el acto administrativo que decrete la calamidad pública y el plan de acción adoptado por el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, que soporta la mitigación del mismo; procederemos a realizar la contratación respectiva, en el marco de lo establecido en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012”.